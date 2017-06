Tovább adják a feltörekvő devizákat

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel 308 körül indítja a napot a forint az euróval szemben, ez 0,05 százalékos erősödést jelent a magyar deviza szempontjából. A dollárral szemben 276,28-ig kapaszkodott a magyar deviza a tegnapi jelentős gyengülést követően. Csütörtökön egyébként a forint az euróval szemben is érezhetően megbotlott: hirtelen megint 308-nál találta magát azok után, hogy szerdán 306 alatti árfolyamot is láttunk.

A forinttal együtt a fontosabb feltörekvő devizák is gyengültek csütörtökön, és ma sem indul jól a nap. A régióra még annyira nem is lehet panasz, hiszen a lengyel zloty 0,15 százalékos erősödéssel kezdte a napot, a cseh korona viszont 0,1 százalékkal gyengült. A román lej eközben már tegnap négyéves mélypontra esett a kialakult kormányválság miatt. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel még viszonylag olcsón megúszta, csak 0,05 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra viszont fél százalékot esett, míg a dél-afrikai rand 0,4 százalékot veszített értékéből.Tegnap a dollár is nagyot ment, a szerdai Fed-döntés után sikerült ismét 1,12 alá kapaszkodni. A pénteki kereskedést 1,115 körül kezdi a devizapár, ami 0,05 százalékos korrekciónak felel meg, vagyis minimálisan vissza tudott erősödni az euró. A japán jen közben a ma reggeli kamatdöntés után gyengült kicsit, a dollárral szemben 0,2 százalékot veszített, míg az angol font 0,1 százalékos erősödéssel kezdi a napot.

Igazán fontos makroadatok ma nem jönnek, délelőtt esetleg az eurózóna inflációs statisztikájára lesz érdemes figyelni, míg a nap második felében Amerikából jönnek lakáspiaci adatok.