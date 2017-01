Trump dönthet a dollár sorsáról

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Amint külön is megírtuk: évtizedes washingtoni gazdaságpolitikai felfogást "rúgott fel" azzal Donald Trump, hogy egy hete egy interjúban a túl erős dollár amerikai gazdaságot romboló hatására tett megjegyzést. Azóta a dollár kicsit tovább gyengült a főbb devizákkal szemben, az euró ellenében ez azt jelentette, hogy az 50 napos mozgóátlag és a berajzolt csökkenő trendvonal felett jár már a kereskedés 1,0680-nál. Azaz ha a dollár újra elkezdene erősödni, akkor az 1,0570-es zóna mutatkozik erős támasznak.

Azt, hogy mennyire fontos a fundamentális jellegű kijelentések-bejelentések mellett a technikai elemzés szerepe, az alábbi grafikon is jól mutatja: a Theresa May keddi Brexit-beszédére kialakult fontszárnylás éppen az 50 napos mozgóátlagnál, 1,2420-nál akadt el és azóta sem tudott ezen szint fölé kapaszkodni a font a dollárral szemben.

A forint az euróval szemben most a 100 napos mozgóátlagnál jár 308,5-nél, és amint az alábbi grafikon mutatja, az elmúlt két hétben nem volt nagy mozgás (másfél-két egységnyi sávon belül kereskedtek a devizapárban).

A dollárral szembeni forintjegyzések 289 körül mozognak ma reggel, azaz két egységgel feljebb, mint a 287-nél kialakult kéthavi forintcsúcs néhány napja.

Ha már a mozgóátlagoknál járunk, az elmúlt hetekben kiemelt figyelemmel követett török líránál ezektől most jócskán eltávolodott a dollárral szembeni árfolyam a líra gyors esése miatt. A tegnapi újabb líraesés miatt a jegyzések újra 3,80 felett járnak. A jövő hét izgalmas lesz a líra piacán, mert török jegybanki kamatdöntés is lesz, illetve a Fitch is kiadja hitelminősítését az országról.

A líra gyors esése láthatóan csak csekély mértékben mozgatta az elmúlt hetekben a regionális devizákat, a forint inkább a lengyel zlotyval mozog párban szorosan.