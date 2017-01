Trump kezében idén a devizapiac sorsa

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Ezekre a dátumokra érdemes figyelni

Az év elejére az összes jegybank publikálta idei kamatdöntéseinek eredményét. A Fed, az EKB és a Bank of Japan esetében az alábbi időpontokra lesz érdemes figyelni:

Fed: 2017 is a dollár éve lehet

Ehhez annyit érdemes hozzátenni, hogy. Ezeket az üléseket követi majd Janet Yellen szokásos sajtótájékoztatója. Az utóbbi években a piac arra számított, hogy elsősorban ezeken az üléseken kerülhet szóba a kamat változtatása.Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni, mire lesz érdemes figyelni a három jegybanknál, illetve, hogy ezek a döntések hogyan befolyásolhatják az árfolyamokat a devizapiacon.Egyre többen gondolják úgy, hogy, az elmúlt hónapokban ezt erősítette Donald Trump választási győzelme és a Fed decemberi kamatemelése is. A jegybank döntéshozói 2017-re három lehetséges kamatemelést vetítettek előre, miközben a piac ennél valamivel kisebb szigorítást áraz. Viszont ahogy a Commerzbank grafikonján is látszik, december közepe óta a befektetők elkezdtek jobban hinni a Fednek, így a piaci várakozások közelítik a jegybank adatait:

A CME Fed Watch Tool adatai szerint, 96%-os esélyt adnak ennek a befektetők. A többség márciusban sem számít további kamatemelésre,. Ezt követően decemberben jöhet az idei második emelés, vagyis a befektetők még mindig csak két szigorítással számolnak 2017-ben. Ha viszont a Fed kitart előrejelzése mellett, akkor a legnagyobb valószínűséggel szeptemberre ütemezhet be még egy 25 bázispontos emelést.Vagyis a fentiek alapján csak az a kérdés, hogy kettő vagy három kamatemelés lesz-e 2017-ben. Persze év közben még változhat a kép, és biztosan fog is. Ha például az infláció a vártnál erősebb ütemben emelkedik, akkor az akár még merészebb lépéseket indokolhat a Fed részéről. És ebben lehet szerepe Trump gazdaságpolitikájának. A megválasztott elnök ugyanis már bejelentette, hogy a január 20-i beiktatása után erőteljes gazdaságélénkítésbe kezd elsősorban infrastruktúra-beruházásokon keresztül. Ez pedig akár a régen várt inflációt is elhozhatja.Ugyanakkor éppen az év végén láthattuk, hogy nem mindenki hisz a dollár erejében. Egyrészt Trumptól még mindig csak ígéreteket hallottunk, így egyáltalán nem biztos, hogy sikerül a gyakorlatban is végrehajtani, amit eltervezett. A másik probléma pedig, hogy amikor ennyire egyirányba áll a piac, akkor szoktak a meglepő mozgások jönni. Most pedig az lenne a meglepő, ha 2017-ben sem menne paritás alá a dollár, a konzervatívabb elemzők erre számítanak. A Commerzbank például csak 2018 végére számol az áttöréssel és a 0,99-es euró-dollár árfolyammal. Ez ugyan kitolná a paritást, viszont egyben azt is jelentené, hogy tartós lenne a dollár ereje.

EKB: még fél év pénznyomtatás

Még nem tudni, hogy a 2016-ben látott események, például a brit népszavazás vagy Trump elnöksége milyen hatással lesznek az eurózónára.

Ugyanakkor Európa nem nyalogathatja sokáig a sebeit, hiszen 2017-ben jönnek a további politikai kockázatok. Ezek tavasszal a holland, majd a francia választásokkal kezdődnek, majd ősszel Németországban tartanak parlamenti választásokat.

Az európai jegybank december elején bejelentette , hogy egyrészt 2017 végéig meghosszabbítja eszközvásárlási programját, ugyanakkor márciustól a korábbi 80 milliárd euró helyett csak 60 milliárdért vesz értékpapírokat. Ez azt jelenti, hogy nagyjából fél év haladékot még adtak a piacnak,. Mario Draghi jegybankelnök a legutóbbi sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a módosítások nem csak egyirányúak lehetnek, ha indokoltnak tartják, akkor ismét megnövelhetik a vásárlások havi keretösszegét.Az EKB pénznyomtatásának további fokozatos leállítása két dologtól függhet:Amíg a fenti politikai kockázatok nem tűnnek el, addig várhatóan továbbra is havi 60 milliárd euróval segít majd a gazdaságon a jegybank. Az idei év másik nagy kérdése az lesz, sikerül-e rávenni az európai kormányokat arra, hogy végre kezdjenek el a költségvetésen keresztül élénkíteni, amit Draghi régóta szorgalmaz.

Japán: fellélegezhet a jegybank

Felemás éve volt tavaly a japán jennek, hiszen őszig megállás nélkül erősödött a deviza, miközben a Bank of Japan éppen azon dolgozott minden eszközzel, hogy megfékezze a nemzeti deviza erejét. Már-már úgy tűnt, hogy teljesen kifogyott az eszközből a Bank of Japan, aztán ősszel Trump megválasztásával fordult a kocka,, így összességében minimális elmozdulással zárta az évet.

Összefoglalva egy közös pont van a három nagy jegybank várható politikájában, az pedig Donald Trump új amerikai elnök. Ha a politikus a kampányban hangoztatott lépéseit váltja be (protekcionista gazdaságpolitika, kiszámíthatatlan intézkedések), akkor az megint kockázatkerülést hozhat a piacra, míg ha a választás után ígért fiskális élénkítés kerül előtérbe, akkor az az infláció emelkedésével elhozhatja a dollár további erősödését, és akár a paritást az euróval szemben, valamint a 120 feletti jenárfolyamot. Egyelőre azonban törékenynek látszik a dollár erősödése, a piac kezdi beárazni a gyorsabb amerikai kamatemelést, ezért elképzelhető, hogy további friss impulzus kellene ahhoz, hogy jelentősen paritás alá menjen és ott is maradjon az amerikai deviza. Ez az impulzus jöhet akár Európából például az olasz bankválság továbbterjedésén vagy a holland választásokon keresztül, ugyanakkor a másik oldalról is jöhet a dollár ereje, ha például márciusban meglepetésre ismét kamatot emelne a Fed, vagy valóban az infláció további élénkülését látjuk, bár utóbbinak átfutási ideje azért hosszabb.

Jól jelzi a hangulat változását, hogy szeptemberben még arról beszélt a Bank of Japan, hogy továbbra is borúsak a gazdaság kilátásai, majd decemberben hirtelen ennél sokkal pozitívabb képet festettek a jen gyengülését követően. Pedig semmi más nem történt azon kívül, hogy az Egyesült Államokban megválasztották Donald Trumpot. Ez azért hozta el a fordulatot, mert. Ez pedig először azzal járt, hogy menekülőeszközként a jen erősödött a BoJ törekvései ellenére is, majd a választás után a kockázatok eltűnésével ez átfordult jengyengülésbe.A közelmúltban a Wall Street Journal a Consensus Economics 81 elemző véleményét összegző anyagát idézte a jen 2017-es kilátásaival kapcsolatban. Eszerint. Vagyis a jen további gyengülésére már nincs jelentős tér, "sokkal nagyobbat szólhatna" az, ha a japán deviza ismét elkezdene erősödni. A Deutsche Bank például a közelmúltban 115-ről 120-125-re módosította felfelé a dolllár-jen árfolyamra vonatkozó év végi előrejelzését, amit azzal indokolt, hogy az Egyesült Államokban várhatóan beindul majd az infláció részben Trump politikája miatt, ami a hozamok emelkedésével jár majd, így pedig nő az amerikai állampapírok hozamfelára. A JP Morgan ezzel szemben még mindig a jen erősödését várja, szerintük az elnökválasztást követő dollár-rally rövidéletű lesz, hiszen hamar ismét a Trumptól várható protekcionista gazdaságpolitika kerül majd előtérbe, ami ismét erősíti majd a kockázatkerülést és vevőket hoz a japán deviza piacára.