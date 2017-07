Panda-kötvény eladására készül Magyarország

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Micsoda? Panda-kötvény? A panda-kötvény az onshore kötvénypiacon külföldi szereplő által onshore renminbiben (CNY) kibocsátott kötvények elnevezése, míg a hongkong-i offshore piacon külföldi szereplők által kibocsátott offshore renminbiben (CNH) denominált kötvények elnevezése a dim sum. Tehát nem minden onshore kötvény panda kötvény, de minden panda kötvény kínai onshore piaci kötvény. 2015 végén Dél-Korea hajtotta végre az első szuverén panda-kötvény kibocsátást



A dim-sum piac indulását követő években jelentős különbség volt a panda és dim sum piaci hozamokban. Leegyszerűsítve: olcsóbb volt offshore piacon finanszírozáshoz jutni, mint az onshore piacon, ez - több egyéb tényező mellett - hozzájárulhatott ahhoz, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés az offshore piaci kibocsátás iránt.



2015-ben azonban elkezdett eltűnni az offshore piac előnye a panda-piachoz képest az onshore piaci kamatok csökkenése és az offshore piaci kamatszintek emelkedésének eredőjeként, így 2016-ra már a panda-piac kínál olcsóbb finanszírozási forrást a kötvénykibocsátást tervezőknek. Az onshore piaci kamatszintek csökkenését magyarázhatják a kínai jegybank monetáris lazító lépései.



A magyar állam AAA osztályzattal rendelkezik a China Lianhe hitelminősítőnél, ezzel olyan országokhoz csatlakozik, mint Portugália és Dél-Korea, amelyek korábban értékesítettek panda kötvényt.A hírügynökség ennél több részletet nem közölt az ügyletről.A panda-kötvény kibocsátása a kínai piacon nem érheti derült égből villámcsapásként a piaci szereplőket, a magyar kormány képviselői már több mint egy éve lebegtetik ennek a lehetőségét. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tavaly áprilisban (amikor a magyar állam dim sum kötvényt bocsátott ki 1 milliárd jüan értékben) azt nyilatkozta már, hogy a magyar állam folytatja egy kínai panda-kötvény kibocsátásának előkészítését, vagyis a külső piac után a kínai belső piacot is tesztelheti Magyarország.Majd tavaly májusban a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a 2016 áprilisi jüankibocsátás partnere, a Bank of China felajánlotta a panda-kötvény kibocsátásának lehetőségét. Az általános vélemény az, hogy egy pandakötvény-kibocsátás jóval alacsonyabb hozammal kecsegtetne, vagyis számottevően olcsóbb piaci forrásbevonást tenne lehetővé Magyarország számára. Gondolkodunk ezen, a Bank of China megbízható partner a kínai piacon, adunk a szavukra, és az ő véleményüktől is függővé tesszük, hogy ez a kibocsátás ebben az évben megtörténhet-e - mondta akkor Varga Mihály, aki személyesen akkor jó esélyt látott erre.Legutóbb pedig 2016 decemberében nyilatkozott erről a miniszter a Figyelőnek adott interjújában. Ezek szerint tavaly decemberben voltak befektetői találkozók egy esetleges újabb kínai kötvénykibocsátás ügyében és ez alapján mérték fel a kínai on-shore (belföldi) piac fogadókészségét egy esetleges panda-kötvény iránt.Idén februárban a Magyar Nemzeti Bank szakértői a Portfolio hasábjain megjelent írásukban amellett érveltek, hogy idén sincs szükség piaci devizakötvény kibocsátására, azonban azt is írták ebben, hogy "a renminbiben denominált panda-kötvény kibocsátása kedvező lehet, mert nemcsak finanszírozási forrást jelent, hanem gazdaságdiplomáciai hatásai is". kedvezőek.