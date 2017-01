Folyamatosan köhögsz? Ez lehet a baj!

Gyomorból visszaáramló sav: a nyelőcsőbe és onnan a légutakat izgatva szintén köhögést okozhat. Jellemzője, hogy antibiotikumok szedése ellenére nem szűnik, mozgásra, testhelyzet változáskor, lefekvéskor okoz panaszokat. Ha hasonló helyzetekben jelentkezik a probléma, fordulj gasztroenterológushoz!

Allergiás légúti betegségek: például az asztma és a szénanátha amíg nincsenek felderítve és kezelve, köhögést okozhatnak.

Idült arcüreggyulladás: éjszaka a váladék lecsorog a hátsó garatba, ami reggel köhögést és váladékürítést okozhat. A megoldást az arcüreg CT, fül-orr-gégész vizsgálat és megfelelő kezelés nyújthat.

Gyógyszerek: bizonyos vérnyomáscsökkentők okozhatnak "ismeretlen eredetű" köhögést. A megoldást más vérnyomáscsökkentő alkalmazása jelentheti.

Légcsőben kezdődő tumorok, polipok: a röntgenen nem láthatók, csak bronchoszkópos, hörgőtükrözéses vizsgálattal lehet kideríteni jelenlétüket.

Dohányzol? Inkább felejtsd el!

Hogyan csillapíthatod a köhögést?

Köhögéscsillapító gyógyszereket csak száraz köhögés esetén szedj, és akkor is csak az orvos utasítása szerint!

Váladékoldókat a nyákos köhögés kezelésére lehet alkalmazni, ezek hígítják a váladékot, így megkönnyítve annak felköhögését.

Az inhaláló (esetleg egy-két csepp kamillás illóolajjal) csillapíthatja a köhögési ingert.

Bakteriális fertőzés hatékonyan kezelhető antibiotikumokkal.

A köhögési inger csillapításában segíthetnek a szopogató tabletták is.

Ne dohányozz!

Igyál elég folyadékot - több mint két litert naponta.

A száraz levegő párásítására megoldást jelenthet a radiátorra akasztható párologtató.

Amikor mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni!

Bakteriális eredetű vagy vírus okozta gyulladás, és kezeletlen allergiás gyulladás is okozhat kóros köhögést, de az esetek többségében nem ezek váltják ki a problémát. A szűnni nem akaró ingerköhögések hátterében a leggyakrabban a következő okok állhatnak:A reggeli felkelést követően történő "légúti tisztogatás" a dohányosok jellemzője. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez természetes, pedig nem. Vizsgálni kell, hogy a dohányzás miatt nem alakultak ki olyan eltérések, melyek sokkal gyakoribbak a dohányosoknál, mint a nem dohányzóknál. Ilyen a COPD (tüdőtágulat, hörghurut) vagy a tüdőrák Ha dohányos egyéneknél a köhögés jellege megváltozik, erősödik, gyakoribb, megváltozik a köhögés tónusa vagy rekedtség jelentkezik, ami tartós és nem szűnik, mint egy influenza után, akkor is orvoshoz kell fordulni.A legfontosabb az alapbetegség kezelése, de segítséget jelenthetnek a következők:Ha a köhögés hirtelen jelentkezik és szinte szűnni nem akar, fennáll a légutak elzáródásának a veszélye. Méh- vagy darázscsípés és allergiát okozó vegyi anyagok is kiválhatnak hasonló problémát. Komoly betegség állhat a háttérben, ha a köhögés 6 hétnél tovább tart - ez már olyan megbetegedésnek a jele, aminek orvos segítségével kell keresni az okát.A köhögés akkor tekinthető kórosnak, ha elhúzódik, kínzó, megkönnyebbülést nem hoz és fárasztó, esetleg nem enged elaludni. Feltétlenül fordulj orvoshoz, ha felszökik a lázad vagy vért, illetve véreset köhögsz.Mi állhat a köhögés hátterében?