Karácsonyi lakoma lelkiismeret furdalás nélkül

A karácsonyi menü is lehet egészséges, ízletes

Sütemények, édességek

Zöldségek minden mennyiségben

Nem mindegy, hogy mikor

A legfontosabb szempont, amelyet észben kell tartanod, hogy mindenből lehet enni, de csak mértékkel. Nincsenek tiltott ételek, csak kerülendő mennyiségek! Az egyébként diétázó, fogyókúrázó, egészségtudatos emberek is hajlamosabbak ilyenkor engedni a nehéz ételek csábításának, de a különböző betegségekben szenvedőknek (pl. epekő , hasnyálmirigy gyulladás, diabétesz ) észnél kell lenni, ha nem szeretnék az ünnepeket a fekvőbeteg osztályon tölteni.A fogások elkészítésénél a hagyomány mellett szem előtt kell tartanod a korszerű konyhatechnológiai eljárásokat is (alufóliában, sütőzacskóban, teflon serpenyőben, római tálban való sütés, grillezés, párolás). A sláger a töltött káposzta, de kevesebb olajjal és zsíros hússal elkészítve, tölteléknek esetleg párolt zöldségek és gomba is mehet, a tetejére 20 százalékos helyett sovány tejföl vagy joghurt, és máris kész egy könnyedebb fogás.A sertéshús helyett már sok helyen a pulyka a meghatározó (pulykamell, bőr nélküli pulykacomb), amely szintén nagyon ízletes grillezve, rostélyon sütve, párolt zöldségekkel.Az aduász a hal (tengeri halak, busa, harcsa), amelynek ideális a zsírsav ( omega-3 és omega-6), és fehérje tartalma, kalciumban, foszforban, vasban, jódban és cinkben gazdag, sokféleképpen elkészíthető. Ilyen a halászlé (kevés zsiradékkal), natúr, grillezett, roston sütött halszeletek, és a szálkamenteset a gyerekek is fogyaszthatják.Köretként burgonyapüré és sült krumpli helyett burgonyasaláta, görögsaláta, párolt zöldségek, karottás rizs tálalható.A legnagyobb kísértést a sütemények és egyéb édességek jelentik, de nem akkor, ha egészségesen készíted el. Ha még eddig nem tetted, akkor itt az idő, hogy kipróbáld a mézes kalácsot vagy a bejglit teljes kiőrlésű lisztből elkészíteni, kevesebb cukorral és zsiradékkal.Vaj helyett kiválóan használható a hidegen sajtolt növényi olaj, cukor helyett a méz vagy a fruktóz. Desszertként ajánlható még a zabpehely szelet, kókuszgolyó és a gesztenyetorta.Karácsonykor elmaradhatatlan édesség a szaloncukor , melyből kivételesen engedélyezett 1-1 szem elfogyasztása, de a legjobb, ha a főétkezések lezárásaként teszed mindezt, és nem jársz rá a kis kalóriabombákra.A zöldségeket és gyümölcsöket korlátlan mennyiségben szabad és kell fogyasztanod. A lencséből és babból készült ételeknek magas a fehérje és kalcium tartalma, a szezonális gyümölcsök (az alma, körte, áfonya, szilva és sütőtök) vitamin és ásványi anyag tartalmáról (immunrendszer erősítés) nem is beszélve. Pár szem dió, mogyoró, mandula vagy sült gesztenye finom és rostdús csemege lehet a kis étkezésre.Az italok terén is ügyelj arra, hogy ne vidd túlzásba a szénsavas, cukros üdítők fogyasztását, a legjobb, ha limonádéval, frissen facsart gyümölcslevekkel, forralt almalével, turmixokkal várod a vendégeket.Az alkoholos italoktól is jobb távolságot tartani, de 1-2 dl minőségi bor ebéd vagy vacsora közben megengedett.Próbáld betartani az étkezések időpontját és ritmusát. A mértéktelen habzsolás megterheli a szervezetet, komoly gyomorrontást lehet kapni, melynek tünetei a teltségérzet, gyomorégés, émelygés, hasi fájdalmak, hányinger és a hasmenés. Az emésztés elősegítésére és a tünetek enyhítésére a legjobb gyógyír egy kis mozgás, séta a friss levegőn, de segíthetnek az emésztést serkentő, görcsoldó tabletták is.Kerüld az egész tányért beterítő adagokat, főleg, ha több fogásból áll a menü, így mindent meg lehet kóstolni lelkiismeret-furdalás nélkül. Ha mindezeket betartod, akkor a mérleg garantáltan nem fog többet mutatni a karácsonyi ünnepek után.Mennyi mozgásra van szükség a karácsonyi vacsora elégetéséhez? A WEBBeteg.hu-n megtudhatod.