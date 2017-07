Közös kasszán vagy a pároddal? Elment az eszed?

Nálatok milyen párkapcsolati pénzügyi modell működik? Írd meg ide: portfolio@portfolio.hu

1. A totális összevezetés

A modell most úgy működik, hogy a bevételeink a közös számlára érkeznek, amihez mindkettőnknek van kártyája, általában egymás tudta nélkül, nagyobb kiadások esetén egymással egyeztetve költünk a közös számláról.

2. Egyenlőség és függetlenség

a megtakarítási döntéseinket kvázi automatizáljuk

fenntartottuk meglévő saját bankszámlánkat

a rendszeres megtakarításokon és az előre látható havi közös kiadásokon túl megmaradó jövedelmünket egy hó eleji gyors Excel-számítás alapján egyetlen átutalással kiegyenlítjük. Onnantól ismét nem téma köztünk a pénz egy hónapig,

Kiderült, hogy egyik kollégánk a feleségével külön kasszán van, mire felhördült a szerkesztőség, és egy emberként támadta a külön kasszás modellt. Aztán ahogy beszélgettünk, az is világossá vált, hogy számtalan, a gyakorlatban jól működő módszer van a pénzügyek kezelésére. Viccesen mondhatnánk, hogy az a siker kulcsa, hogy lényegesen többet keressünk, mint amennyit a háztartás elkölt, és akkor nincsenek konfliktusok, de a valóság a legtöbbünk számára az, hogy folyamatosan kompromisszumokat kell kötnünk a párunkkal. Négy portfoliós négy modelljét mutatjuk be, ami évek óta működik, és amelyeken keresztül az is jól szemléltethető, hogy nincsen tuti tipp.A feleségemmel már jóval az esküvő előtt összevezettük a pénzügyeinket, ami az első ötletelés után kifejezetten ijesztőnek tűnt. Az önálló döntéseken alapuló szingli élet után egy a másik fél számára is átlátható, könnyű elszámoltatást lehetővé tevő és gyakori kompromisszumokon alapuló modell eleinte furcsa volt, viszont már rövid távon is sokkal életszerűbbnek tűnt, mint bármi, ami korábban volt, például a közösbe bedobott és gyorsan kimerülő közös kiskasszától a ki, kit hív meg egy italra vagy vacsorára sztorikig.A pénzügyeink összevezetését alaposan megkönnyítette, hogy értelmezhető vagyonunk anno még nem volt, a fizetésünk nagyjából hasonló összeget tett ki, és azt rendszeresen kaptuk. Igazán jól viszont attól működik a dolog, hogy a feleségemmel hasonlóan gondolkodunk a pénzügyekről, alapvetően takarékosan élünk, nagyon ritkán vannak olyan nagyobb kiadásaink, amik csak az egyikünknek fontosak. Persze a közös kasszában a legnagyobb egyetértés mellett is vannak túllövések, amikor hirtelen egyikünk sem tudja, hogy abban a hónapban mire költöttük el a világ pénzét, olyankor segít a költségek könyvelése. Az esküvő után egy évig papíron, a kisfiúnk születése előtt közel egy évig egy appban vezettük a kiadásainkat, mert bár nagyvonalakban tudja az ember, hogy mire mennyit költ, az egy fröccsözés itt, egy cipővásárlás ott sok pénzt elvihet, és a kisebb-nagyobb nyaralások is tudnak az előzetesen tervezettnél jóval többe kerülni. A gyerekekkel kapcsolatos kiadások csak erősítik a modellt, innen nézve már nehéz elképzelni, hogy ezt én veszem, azt meg te, ha valamiben, akkor a gyereknevelésben, abban, hogy mit kap a gyerek, érdemes konszenzusra törekedni, erre pedig rávezet a közös kassza.A közös kasszához az ideális kiindulóhelyzet az, ha a feleknek nincsen jelentős vagyonuk, a bevételeik rendszeresek és hasonlóak, minden más esetben feszültségekkel lehet terhes a pénzügyek összevezetése. A legfontosabb azonban az, hogy a két fél hasonlóan gondolkozzon a pénzügyekről és tudjon kompromisszumokat kötni a nagyobb kiadásoknál.A legnagyobb egyetértés mellett is vannak olyan élethelyzetek, amikor az egyik fél valamire jóval többet költene, mint a másik, külön számlával, kompromisszumok nélkül nyilván egyszerűbb lenne meghozni ezeket a döntéseket.Bár egyikünk bölcsészként, a másikunk közgazdászként végzett, a pénzügyekről nagyon hasonlóan gondolkodunk. Közös felfogásunk lényegében három pillérre épül: 1. a pénzügyek lehetőség szerint minél ritkábban képezzék a mindennapi beszélgetéseink tárgyát, mert nem hallottunk még párkapcsolatról, amelyre az anyagiak előtérbe helyezése jó hatással lett volna, 2. gyerekkorunkban egyikünk sem volt "eleresztve", így a munkába állással megszerzett anyagi függetlenségéből mindketten a lehető legkevesebbet gondoltuk feladni, 3. nem szeretjük az egyenlőtlenségen alapuló viszonyokat, ráadásul mindketten hasonló fogyasztási szinttel rendelkezünk, így ha a jövedelmünk egyenlőtlen is, egyértelmű volt, hogy "családon belül" egyenlővé kell azt tenni (gyerekünk még nincs).Az 1. alapelvből nálunk a gyakorlatban az következett, hogy(erre kiválóak a rendszeres, pl. a magas hozamú lakás-takarékpénztári megtakarítások és bizonyos értelemben a hiteltörlesztés is), a rezsiszámlákat stb. a szinte észrevétlen (a magasabb jövedelmű fél számláját terhelő) csoportos beszedéssel fizessük, egymás kisebb költéseit pedig ne is feltétlenül lássuk. A 2. alapelvvel együtt ez azt eredményezte, hogy(persze ilyenkor a kicsi fix költségű bankszámlacsomagok vannak előnyben), amely felett mindketten teljesen egyedül rendelkezünk. A 3. alapelvnek megfelelően pedig úgy döntöttünk, hogykét esetet leszámítva: ha váratlan, kb. 5 ezer forintnál nagyobb havi közös kiadásunk keletkezik, azt elfelezzük, ha pedig egyikünk hó végén kifogy a pénzből, azt a másiknak kipótoljuk. Ha esetleg mindketten kifogytunk, akkor a megtakarításunk likvidebb részéhez nyúlunk.Bár nálunk ez egyáltalán nem volt szempont, leginkább talán azoknak ajánlható, akik szeretnék elrejteni személyes kiadásaikat a párjuk elől. Azoknak is, akik a párkapcsolaton belül bizonyos értelemben fontosnak tartják a függetlenséget és/vagy az egyenlőséget. Ezzel a módszerrel nem kell sok kompromisszumot hozni, és nem kell a pénzügyekről felesleges vitákat folytatni. Csak a rendkívüli közös kiadásokról és a hosszú távú megtakarítási/hitelfelvételi startégiáról kell közös döntést hozni, de az meg alap. Azoknak is jó szívvel ajánlható ez a módszer, akiknél nagy a különbség a pár két tagjának jövedelme között.Ha sokat takarít meg a pár, vagy alacsony a jövedelem, és viszonylag szűk a fogyasztási keret, akkor könnyen előfordul, hogy a pár egyik vagy másik tagja előbb kifogy a pénzből, ilyenkor esetenként "rendkívüli" közös döntést kell hozni a hónap végén. A gyereknevelés is jócskán megdobhatja a váratlan közös kiadások szintjét, ezt a módszert ilyen esetben még nem teszteltük.