Ne vedd félvállról a fagyos időt!

Mikor beszélhetünk lehűlésről?

Akár halálhoz is vezethet!

izgatottság,

érzéstelenség,

levertség,

á lmosság.

Annak ellenére, hogy teljes tudatában van a kihűlt személy az elalvással járó veszélynek, feladja és elalszik, ami súlyos következményekkel járhat, akár halálhoz is vezethet!

A fagyási sérülések fokozatai Elsőfokú fagyás: a bőr fehéres, sárgás elszíneződésével jár, zsibbadó, égő érzés kíséri, néhány óra múlva vizenyő jelentkezhet. Napok múlva a fagyott testrészt borító bőr hámlani kezd, ami hetekig tarthat.

Másodfokú fagyás: a bővérűség, a vizenyő, majd körülbelül 12 óra múlva a hólyagképződés jellemzi. A hólyagokban víztiszta vagy fehéres folyadék van, a hólyagokat vérbő szegély veszi körül. A vizenyő egy héten belül eltűnik, a hólyagok 2-3 hét alatt beszáradnak és helyükön fekete pörk alakul ki. A pörk leválása után sérülékeny, vékony lesz a bőr. Jellemző, hogy a bőr érzőműködése megszűnik, fonákérzés, illetve fájdalom jelentkezik.

Harmadfokú fagyás: a bőr teljes vastagságában sérül, de érintett lehet a bőralj is. A viaszos színű területről zavaros váladék szivárog, a sérült terület határán hólyagok alakulnak ki, az egész fagyott testrész megdagad. Napok alatt kialakulhatnak a mélyebb szövetek elhalására utaló tünetek is. Fekete, kemény, száraz pörk alakul ki, ami végül leválik, és a bőrön fekélyek képződnek. A harmadfokú fagyást kifejezett lüktető, nyilalló fájdalom kíséri.

Negyedfokú fagyás: a bőr, az izomszövet és a csont is elhal. Üszkösödés indul, a sérült szövet fekete, száraz, mumifikált lesz.

Mi tehetsz kihűlés esetén?

Ne feledd! A testhőmérséklet csökkenése életveszélyes állapotot okoz, és 28 foknál törvényszerűen kamrafibrilláció lép fel, amely azonnali orvosi ellátás hiányában halálos lehet.

A hideg hatására beindul a szervezetünk védekező reflexe, aminek következtében érösszehúzódás, érszűkület jelentkezik a hidegnek kitett területeken. A védekező mechanizmus a későbbiekben azonban káros következményekkel jár, hiszen a tartós érszűkület következtében sérül az oxigén- és tápanyagellátás. A legkisebb erekben vérrögök keletkezhetnek, melyek az adott erek elzáródásához, a keringés megszűnéséhez és végső soron szöveti elhaláshoz vezethetnek.Esetenként és emberenként eltérő, hogy mikortól tekinthető veszélyesnek a hideg idő, de mint a folyadékháztartásnál, itt is a kisgyermekek és az idős vagy beteg emberek hideg elleni védekezése a legfontosabb!Lehűlés akkor jelentkezik, ha a végbélben mért, úgynevezett maghőmérséklet 35 °C alá süllyed. Ebben az esetben a kimerült, életfolyamataiban lelassult embernél döntő a szervezet mielőbbi visszamelegítése.Ilyenkor könnyen felborul a szervezet anyagcseréje, a só-víz háztartás egyensúlya, ami szívritmuszavarok kialakulásához vezethet, ezért az ilyen emberek felmelegítését kórházban kell végezni.A szervezetünk érösszehúzódással, izommunkával, didergéssel védekezik a zimankós időben. Még kellemesnek érzett hőmérsékletnél is veszélyben lehet szervezetünk, ugyanis a fülünk, az orrunk, a kezünk és a lábunk akár fagyási sérüléseket is elszenvedhet. Nem is gondolnánk, hogy már 10 -14 fokos környezet is akár halállal végződő lehűléshez vezethet.Egy átmulatott éjszaka során is érdemes észnél lenned, ugyanis az alkohol csökkenti a hideg érzetet, és kikapcsolja a szervezet hideg ellen védekező mechanizmusait. A "lélekmelegítő" pont ellenkező eredményre vezet, ha hideg időben alkoholfogyasztás után a szabadban vagy fűtetlen helyen tartózkodsz.Fontos tisztában lenned azzal is, hogy bizonyos gyógyszerek - melyek gátolják a központi idegrendszer, így a hőszabályozó központ működését, illetve azok a szerek, amelyek a védekező mechanizmusokat blokkolják - fokozzák a kihűlés veszélyét.Ha korábban szív-érrendszeri betegséget diagnosztizáltak nálad, fokozottan oda kell figyelned, ugyanis a rossz vérkeringésű területek hidegre nagyon érzékenyek, és koszorúér betegeken a mellkast ért hideg hatás anginás rohamot okozhat. Raynaud-szindrómás betegeknél a kisartériák összehúzódása jön létre, ami jelentősen rontja az érintett terület vérellátását és ezáltal fokozza a lehűlést. Az arcot, mellkast ért hirtelen hideg impulzus keringési reflexeket aktivál, amely a szívfrekvencia lassulását okozza, és akár átmeneti szívmegálláshoz is vezethet.A száraz, hideg levegő belélegzésének következménye lehet a nátha vagy a torokgyulladás, de asztmás betegeknél hörgőgörcs is kialakulhat, akut asztmás roham formájában pedig életveszélyes állapotot provokálhat.A megelőzés érdekében kerüld a szélsőséges időjárási hatásokat. A megfelelő öltözködés mellett fontos a megfelelő táplálkozás, a szervezet melegítésére elhasznált kalória pótlása. Meleg italok, elsősorban teák fogyasztása lehet kedvező hatású.Hideg által okozott asztmás roham, anginás rosszullét esetén lehet, hogy a beteg orvosi ellátásra szorul, ezért mentőt kell hívni, ha a szokásos gyógyszerek hatástalanok. A téli időszakban nem csak a szabadban, de fűtetlen lakásban is fennáll a kihűlés veszélye.Kihűlés esetén azonnal meleg helyre kell vinni a veszélyeztetett embert, illetve be kell fűteni, a nyirkos ruházatot szárazra kell cserélni, és meleg teával kell segíteni, hogy helyreálljon a szervezet hőegyensúlya.Ha folyton hidegnek érzed a végtagjaidat, az betegség tünete is lehet! Tudj meg többet a WEBBeteg.hu -n!