Ez a 10 befektetési guru keresi a legtöbb pénzt

Az alapkezelői és befektetési piac aktualitásairól lesz szó a Portfolio április 5-ei Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

David Siegel, Two Sigma Investments, 375 millió dollár

Siegelt sokan egy számítógép fanatikusnak ismerik, PhD fokozatot szerzett számítástechnikából az MIT-n, és mielőtt John Overdeckkel megalapították volna a Two Sigmát, dolgozott a D. E. Shaw-nak és a Tudor Investmnetnek is. A Two Sigmát 2001-ben alapították, de előtte még egy internetes startup cégbe is belefogott Siegel.

Forrás: Managedfunds.org

John Overdeck, Two Sigma Investments, 375 millió dollár

David Shaw, D. E. Shaw, 400 millió dollár

A Two Sigma jelenleg 40 milliárd dollárnyi vagyont kezel és elsősorban adatokon és információkon alapuló befektetési döntéseket hoznak az alapokban. Korábban a D. E. Shaw-nál és az Amazonnál is dolgozott, majd 2001-ben alapította a céget David Siegellel.Shaw korábban a kolumbiai egyetemen tanított számítástechnikai órákat, ezt követően rövid ideig a Morgan Stanleynél dolgozott, majd megalapította saját hedge fundját, amely a matematikai modellek és algoritmusok használatáról híres.

Forrás: deshaw.com

Paul Singer, Elliott Management, 400 millió dollár

Daniel Loeb, Third Point, 400 millió dollár

Singer cége tavaly 13%-os nettó hozamot ért el, a hedge fundot 1977-ben alapította Singer 1,3 millió dollárral, azóta pedig már 31 milliárd dollárt kezelnek. Az Elliott Management az egyik legsikeresebb hedge fund az USA-ban, fennállása óta csak két olyan év volt, amikor mínuszban zárt. Alapkezelői életén kívül nagy politikai aktivista hírében is áll, tavaly több mint 10 millió dollárt adott a republikánus jelöltek támogatására.Loeb leghíresebb hedge fundja 6,1%-os teljesítményt ért el tavaly, Loeb a cégnél 15 milliárdnyi ügyfélvagyont kezel. Egy szintén milliárdos hedge fund menedzserrel, Paul Singerrel karöltve indítottak el egy, az emberi jogokért harcoló kampányt, főként a melegek, leszbikusok, biszexuálisok és transzneműek elleni diszkrimináció leküzdéséért.

Forrás: thirdpoint.com

Kenneth Griffin, Citadel, 500 millió dollár

A Citadel egy nehéz évkezdet után állt talpra, az év végére 5%-os nettó hozamot elérve cégszinten. A chicagói cég 26 milliárd dolláros vagyont kezel, indulása óta évente átlagosan 19%-os hozamot tudott felmutatni a befektetőknek. Tavaly mintegy 500 millió dollárt adományozott jótékony célokra Griffin, köztük 150 millió dollárt a Harvard Egyetemnek juttatva, hogy többeknek legyen lehetősége ösztöndíjból tovább tanulni.

Kép forrása: TIM SLOAN / AFP

David Tepper, Appaloosa Management, 750 millió dollár

Raymond Dalio, Bridgewater, 1,4 milliárd dollár

Michael Platt, BlueCrest Capital, 1,5 milliárd dollár

James Simons, Renaissance Technologies, 1,5 milliárd dollár

A hedge fund cég ma 16,5 milliárd dollárnyi vagyont kezel, miután Tepper fokozatosan visszaadta a befektetők pénzét. Alapjai 5-6%-os hozammal zárták a tavalyi évet. Teppert többen adakozói oldaláról is jól ismerik, legutóbb 67 millió dollárt adományozott egy egyetemnek, hogy egy új, róla elnevezett épületet felépíthessenek. Az új részleg új módszerekre helyezné a tanítást.Ray Dalio a világ legnagyobb hedge fundjának, a Bridgewater Associatesnek az alapítója, a cég 160 milliárd dolláros vagyont kezel. Egyik nagy alapjuk, a Pure Alpha a tavalyi év első felében még veszteséges volt, de az év végére sikerült feltornázni a teljesítményt 2,4%-ra. Korábban már lemondott társ-vezérigazgatói posztjáról, majd nagyjából egy évg ismét visszatért, de a napokban jelentette be, hogy újfent távozik a pozícióból, igaz, a társ-befektetési igazgatói pozíciót továbbra is megtartja.Platt családi cége tavaly 50%-os nettó hozamot hozott össze, a céget 2000-ben alapította, miután 10 évet dolgozott a JP Morgannek. A csúcson 35 milliárd dolláros vagyont is kezelt a cég, de később a kedvezőtlenebb kimenetelű részvénybefektetések miatt Platt engedett a befektetői nyomásnak és a külső befektetőknek visszaadta a pénzét, mellyel követi Soros Györgyöt és Steve Cohent abban, hogy csak a család vagyonát kezeli.Bár Simons már 2010-ben visszavonult a Renaissance Technologies éléről, továbbra is fontos szerepet játszik a cég életében és az erős teljesítményből is szépen profitál. A cég legnagyobb alapja, a Renaissance Institutional Equities tavaly nettó 21,5%-os hozamot generált, a hedge fund mára 36 milliárd dolláros kezelt vagyonnal bír. Simons 1982-ben alapította a Renaissance-t, számítógépes modellezést használva igyekezett félreárazásokra bukkanni a likvid értékpapírok között. Az alapító nagy adakozó hírében is áll, 2,1 milliárd dollárral támogatott különféle adományokat, emellett az autizmus leküzdéséért folytatott kutatásokat is támogatja.

Kép forrása: TIM SLOAN / AFP