Hiába jött zsákszámra a pénz, fordult a kocka a befektetőházaknál

A McKinsey tanulmánya szerint a közeljövőben még több kihívás vár az alapkezelői szektorra, főleg Európában, ahol a profit mintegy harmadáról le is mondhatnak a szolgáltatók 2018-ra. Az ok, hogy egyre nagyobb a kereslet az alacsonybab költségszintekkel működő passzívan kezelt alapokra, emellett ott van a felügyeleti szabályoknak való megfelelés, valamint a részvény- és kötvénypiacokból várható alacsonyabb hozamszerzési lehetőségek.A tanulmány megjegyzi, hogy a tavalyi év abból a szempontból jelent fordulópontot az alapkezelői piacon, hogy hiába nőtt a kezelt vagyon, a profitban ugyanezt a növekedést már nem tudták hozni a szolgáltatók, holott korábban a kettő egy irányba mozgott. Tavaly a hagyományos alapkezelők friss tőkeszerzése 435 milliárd eurót tett ki, ami a legalacsonyabb éves szint 2012 óta.A működési költségek 4,8%-kal emelkedtek globális szinten 2016-ban, miközben a profitmarzsok 7%-kal estek vissza. Az új üzletekből származó vagyonbeáramlás a nyugat-európai szolgáltatóknál ötödével, 426 milliárd euróra esett vissza, ez pedig 10 százalékpontos visszaesést eredményezett a poritmarzsokban.A McKinsey tanulmánya szerint a jövő januárban életbe lépő MiFID 2-es irányelv is nyomást helyez majd a profitra, miután a forgalmazói jutalékok fizetését jelentősen beszabályozzák.