Íme az alapkezelő, amely a legtöbb ügyfélpénzt vesztette idén

Ahogy a befektetési bankok többsége, úgy a Goldman Sachs is küzd a csökkenő bevételi és profitadatokkal, ráadásul itt még a gyér befektetői kereslet is tetézi a bajokat. Idén eddig csak a Goldman kötvényalapjaiból 26,7 milliárd dollár távozott, a Goldmannál tapasztalt tőkekiáramlás közel kétszerese annak, amit a második legrosszabbul keresett Federated Investors alapkezelő alapjai mutattak fel.Az 1300 milliárd dollárnyi vagyont kezelő alapkezelői üzletágra amúgy is nehéz idők járnak, tavaly a bevételek 7%-kal estek vissza éves összevetésben, a profit pedig 17%-kal került lejjebb. Idén sem sokkal jobb a helyzet, már az első negyedévben 7%-os bevétel-visszaesést mutatott fel az üzletág az előző negyedéves adatokhoz képest.A Goldman tájékoztatása szerint a legtöbb pénz idén a pénzpiaci alapokból áramlott ki, ha ezeket kivesszük a kötvényalapok közül, akkor azok már tőkebeáramlást mutatnak fel idén. A második legrosszabbul teljesítő alapkezelőtől, a Federated Investorstól 14 milliárd dollár áramlott ki idén eddig, de a Fidelitynél, a Morgan Stanleynél és a Franklin Templetonnál is nagy tőkekiáramlások voltak.