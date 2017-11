Ismerd meg a kontinensek leggazdagabb embereit!

Észak-Amerika: Jeff Bezos, 94 milliárd dollár

Szemléletes ábrát készített arról a Howmuch.net, hogy kontinensenként kik a leggazdagabb emberek:Az Amazont 1994-ben alapította,a cég részvényeinek 17%-a van a kezében. Az online áruház mellett másik nagy szenvedélye az űrutazás: cége, a Blue Origin olyan újrahasznosítható űrhajón dolgozik, amely Bezos elmondása szerint utasok szállítására is alkalmas lesz. A Bloombeg Billionaires Index adatai szerint Bezosnak jelenleg 94 milliárd dolláros vagyona van, ezzel ő most nemcsak Észak-Amerika, hanem a világ leggazdagabb embere is, miután az Amazon-részvények jó teljesítményével sikerült Bill Gateset letaszítania a trónról.

Dél-Amerika: Jorge Paulo Leman, 31,3 milliárd dollár

Jorge Lemann neve kevésbé ismert a világ milliárdosai között, pedig két partnerével, Marcel Herrmann Tellesszel és Carlos Alberto Sicupiraval az amerikai fogyasztási kultúra három ikonikus márkáját a kezükben tartják: a Heinz ketchupöt, a Burger Kinget, valamit az Anheuser-Busch 2008-as felvásárlása után a Budweiser sört. A Bloomberg Lemannt egyszer a világ legérdekesebb milliárdosaként emlegette; mielőtt 1971-ben megvett volna egy kisebb brókercéget, újságíróként és profi teniszbajnokként dolgozott. A 3G Capital társalapítójaként 2004 óta az M&A szakértőjeként emlegetik, Warren Buffett és Leman számos nagy értékű felvásárlást és fúziót bonyolított le együtt. Vagyonát a Bloomberg 31,3 milliárd dollárra taksálja.

Európa: Amancio Ortega, 77,8 milliárd dollár

Ortega alapította az Inditex divatipari nagyvállalatot, amelyhez több világmárka is tartozik, köztük a Zara. A 81 éves spanyol üzletember évente mintegy 400 millió dollárt keres csak az osztalékokon, a divatipar mellett Madridban, Barcelonában, Londonban, Chicagóban, Miamiban és New Yorkban is vannak ingatlanjai. Ortega közel 78 milliárd dollárt meghaladó vagyonával Európa leggazdagabb és a világ jelenleg negyedik leggazdagabb embere.

Afrika: Aliko Dangote, 11,9 milliárd dollár

Aliko Dangote Afrika leggazdagabb embere közel 12 milliárd dollárjával, 60 évesen több sikeres befektetése is van, vagyonával nem mellesleg Nigéria leggazdagabb embere is egyben. Dangote Cement cége Afrika legnagyobb cementgyártó vállalata, a most sem kicsi gyártókapacitását 2020-ra 33%-kal növelnék a tervek szerint. Cementérdekeltsége mellett tőzsdén kereskedett sóiparban, cukoriparban és lisztiparban tevékenykedő vállalatokban is vannak érdekeltségei.

Ázsia: Wang Jianlin, 28,1 milliárd dollár

Wang fiatalkorában még a hadseregben is szolgált, első dollárjait az ingatlanpiacon szerezte. Cégcsoportja, a Dalian Wanda tavaly januárban jelentette be, hogy 3,5 milliárd dollárért felvásárolja az amerikai Legendary Entertainment film és tévéprodukciós céget, 2013-ban pedig az amerikai moziláncot, az AMC Entertainmentet vette meg 2,6 milliárdért. A kínai Wang cégei az utóbbi években globálissá nőtték ki magukat: a Dalian Wanda 2015-ben 20%-os részesedést szerzett a spanyol Atletico Madrid focicsapatban, emellett két cége 2015-ben tőzsdére is került.

Ausztrália: Gina Rinehart, 13,4 milliárd dollár

Ausztrália leggazdagabb polgárának számít a 63 éves üzletasszony, aki vasércnek köszönheti vagyonát. A vasérccel való kereskedését és bányászatot még édesapja kezdte, az ő bedőlt cégéből épített egy sokkal nagyobbat Rinehart. A vasérc mellett még szarvasmarha-tenyésztéssel is foglalkozik, és van egy 23 ingatlanból álló portfóliója is.

és a grátisz: Antarktisz, Arnold W. Donald

Miután az Antarktiszon nem nagyon élnek emberek, nehéz lenne leggazdagabbat találni azon a kontinensen, így a Howmuch.net önkényesen kijelölte Arnold W. Donaldöt, aki a Carnival Corporation vezéreként óceánjáróival a legprofitábilisabb utakat vezeti az Antarktisz felé. Igaz, Donald nem mondható milliárdosnak, becslések szerint kevesebb mint 100 millió dollárja lehet.

