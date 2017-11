Jövőre is szárnyalhat a BUX, de van, amivel nem árt vigyázni

Kiemelte, hogy a KKE régióban a GDP-növekedést a kedvező külső gazdasági környezet, a háztartások növekvő fogyasztása és aktivitása, valamint az EU-s források is hatják.

A 2008-as válságot követően a külső sérülékenysége a régiónak szinte eltűnt, előreláthatóan az egészséges gazdasági növekedés feltételei továbbra is fennállnak majd.

A szakember szerint a régiónak több lehetőség miatt is adott a felzárkózás a fejlettebb európai országokhoz, részben a javuló produktivitás és a javuló bérek, másrészt pedig a Romániában vagy éppen Magyarországon megfigyelhető alacsony eladósodottsági adatoknak köszönhetően.

A jegybanki irányok kapcsán úgy látja, hogy KKE régióban először a cseheknél és a románoknál várható szigorítás, míg a lengyelek valószínűleg még kivárnak egy ideig. Magyarország kilóg a sorból, az MNB úgy tűnik, addig igyekszik fenntartani a laza monetáris kondíciókat, ameddig csak lehetséges.

Kötvénypiaci oldalon az orosz és török kötvények is vonzóak lehetnek azoknak, akik magasabb hozamokat keresnek, a magyar 10 éves államkötvényhozamok régiós viszonylatban is alacsonyak.

A régiós részvénypiacok jó teljesítménye az erős makrogazdasági fundamentumoknak köszönhető, ami a szakember szerint jövőre is fennmarad. A magyar részvénypiaccal kapcsolatban kiemelte, hogy a BUX kiemelkedő teljesítménye a fundamentumok alapján alátámasztható, a lengyel részvénypiac mintha kezdeni kilábalni a politikai nyomásból, és a részvényárakat már a javuló vállalati eredmények hajtják; Romániában pedig az aggodalomra okot adó politikai környezet helyez nyomást a részvények teljesítményére.

Az orosz részvénypiaccal kapcsolatban kiemelte, hogy P/E alapon bár már nem tekinthetőek olcsónak az orosz részvények, továbbra is a legolcsóbb piacok között van a régióban. A törököknél a gyengülő líra a Borsa Istanbul 100 index jó teljesítményét szinte teljesen lenullázta és továbbra is csak óvatos hozzáállást ajánlanak a török befektetésekkel kapcsolatban, miután a geopolitikai kockázatok miatt fennáll a bizonytalanság.

, az Amundi Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy idén júliusban vásárolta fel a Pioneert a francia alapkezelő, az újonnan létrejött alapkezelővel kapcsolatban kifejtette, hogy Európa legnagyobb alapkezelőjéről van szó 1400 milliárd eurós kezelt vagyona alapján., az Amundi Asset Management londoni ügyfélportfólió menedzsere kiemelte, hogy bár még alacsony az infláció, emelkedést mutat globális szinten, és a továbbra is alacsony kamatok mellett kihívást jelent olyan megoldásokat találni, amelyekkel megőrizhető az ügyfelek vagyona. Felhívta a figyelmet az egyre öregedő társadalomra és az ezzel kapcsolatos kihívásokra is. Ahogy nő a nyugdíjasok, és csökken a keresőképesek száma, úgy lesz egyre nagyobb nyomás a világ nyugdíjrendszerein, ez pedig az emberek számára is felhívás arra, hogy más módon is felkészüljenek a nyugdíjas éveikre, például kiegészítő befektetésekkel. A befektetőknek azt tanácsolják, hogy magasabb osztalékot fizető részvényeket, illetve vegyes alapokat/befektetéseket válasszanak a portfóliójukba., az Amundi Asset Management párizsi kötvény- és FX stratégája a nyugati piacok növekedési potenciáljáról beszélt. Az eurózónával kapcsolatban kiemelte a pozitív gazdasági növekedési adatokat, és kiemelte a GDP-növekedéshez való hozzájárulásban a magánbefektetések magasabb arányát, ami stabil támaszt jelenthet a további növekedésnek. A katalóniai függetlenséggel kapcsolatban arra mutatott rá, hogy láthatóan ma a befektetők kevésbé félnek egy esetleges politikai kockázattól, mint egy évvel ezelőtt., az Amundi Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója a közép-kelet-európai régió kilátásairól beszélt: