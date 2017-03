Kifulladt a Trump-rali, na és? Nincs még vége a részvénypiaci szárnyalásnak

Adam Lessing, a Fidelity International Ausztriáért és Kelet-Európáért felelős vezetője is előadást tart a Portfolio jövő heti, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Adam Lessing, a Fidelity International Ausztriáért és Kelet-Európáért felelős vezetője is előadást tart a Portfolio jövő heti, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A piacok az amerikai elnökválasztás óta emelkedtek, de nem hisszük, hogy ez csak Donald Trump megválasztásának köszönhető. Pozitív fordulatot látunk a gazdasági növekedésben a fejlődő és fejlett piacokon egyaránt, így véleményünk szerint a részvénypiacok továbbra is emelkedni fognak.Azt sem szabad elfelejteni, hogy a novemberi választási eredményre adott piaci válasz abnormálisan nyugodt volt. A választást követő 100 napban az S&P egyszer sem zárt 1%-nál nagyobb eséssel, ami szokatlan az eddigi tapasztalatok alapján. Ebből kiindulva, a mostani részvénypiaci korrekciót normális befektetői viselkedésnek vehetjük egy emelkedő piaci környezetben.Meglehetősen erős kijelentésnek érezném a buborék kifejezést, de az amerikai részvényeket drágának tartom. Az S&P 500 előretekintő P/E rátája 17,5-ön áll, ami a legmagasabb érték 2004 óta, emellett az amerikai részvényeket is viszonylag magas szinten árazzák. De az elemzéseink azt mutatják, hogy a részvénypiaci buborékok nem csak az árazások miatt alakulnak ki. Az amerikai részvényeknél inkább az ad okot az aggodalomra, hogy ezek a magas értékeltségi szintek a Fed kamatemelési ciklusának, a protekcionista kereskedelmi célok és a kínai gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak idején alakultak ki.Egyetértek. A multi-asset alapjainkban is az európai részvények vannak felülsúlyban az amerikaiakkal szemben. Az elmúlt hat hónapban erős európai gazdasági adatokat láthattunk, az eurózóna gazdasági növekedése tavaly lehagyta az amerikait is. Míg az amerikai részvények árazása egy optimista gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozást mutat, Európában a befektetők tartanak a politikai kockázatoktól, ez pedig az itteni részvények értékeltségén is látszik. Éppen emiatt, relatív értékeltségi bázison nézve az európai részvénypiac vonzónak tűnik.Az alacsony hozamok nagyban hozzájárultak a vállalati kötvénykibocsátás emelkedéséhez, az amerikai kötvénykibocsátás például drasztikus mértékben növekedett a pénzügyi válság óta. Ugyanakkor az amerikai nettó részvénykibocsátás visszaesőben van, ez is mutatja, hogy a Fed kamatemelése minden eddiginél jelentősebben hathat a cégek döntéseire. De az igazi kérdés a Feddel kapcsolatban inkább az, hogy az amerikai részvények hogyan reagálnak majd a kamatemelésre. Eddig mindig csak a szigorúbb monetáris politika idején tudott jól teljesíteni a részvénypiac, de a már most is magas profitabilitási számokkal és a bérek oldaláról érkező nyomással korántsem biztos, hogy úgy reagál majd a részvénypiac, mint eddig, hacsak a vállalatok nem kezdenek el többet költeni.Európára áttérve, még nem hiszem, hogy olyan ponton lennénk, ahol aggódnunk kellene a vállalatok eladósodottsága miatt. Az EKB a kötvényvásárlási programjának leszorításával foglalkozik majd elsőként, a kamatemelés pedig várhatóan korlátozódik abban, hogy visszatérjen a betéti kamat a nullás szintre. Ennek pozitív hatása lehet az európai bankpapírokra, amelyek 2016 óta még nem tértek magukhoz.A japán részvényekben izgalmas lehetőségeket látunk, a japán gazdaság az elmúlt 6-9 hónapban egyértelműen a javulás jeleit mutatta. Igaz, a japán részvénypiac többnyire aránytalanul részesül a globális gazdaság fellendülésének pozitívumaiból, de a japán jegybank jengyengítő és inflációnövelő akciója bizakodásra adhat okot.Ahogy korábban említettem, az európai részvénypiacban is látunk befektetési potenciált, ahol az erős gazdasági növekedési számokra árnyékot vetnek a politikai kockázatokból adódó bizonytalanságok, ezeket viszont túlzónak érezzük. Emellett az indiai részvénypiac is tartogathat jó befektetési lehetőségeket, Modi miniszterelnök és pártja, a BJP a legutóbbi választásokon erős pozíciót szerzett, ami politikai stabilitást és a strukturális reformok továbbvitelét is biztosíthatja. Nagyon valószínűnek tűnik az is, hogy a 2019-es választásokon a párt a felsőházban többséget szerezhet, amit további reformok követhetnek.