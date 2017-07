Nem volt elég a válság, újabb kutyaszorítóba kerültek a profi befektetők

A befektetési alapok jövőjéről és az alapkezelők előtt álló kihívásokról is szó lesz a Portfolio október 17-ei Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Elképesztő magasságokban a kezelt vagyon

, ami 7%-os éves növekedésnek felel meg. Csakhogy a vagyonnövekedés nem a fokozott keresletnek, sokkal inkább a befektetések felértékelődésének köszönhető. Ezt bizonyítja, hogy a nettó tőkebeáramlás a növekedésből csupán 1,5%-nyi részt képviselt, a régiók közül egyedül Kínában lehet érzékelhető befektetői kereslettel találkozni.

, ezen belül is kiemelkedik Kína és Brazília szerepe. Ettől függetlenül kezelt vagyonban továbbra is az észak-amerikai régió számít a legnagyobbnak 48%-os globális részesedésével, igaz, az itteni növekedési ütem egyre lassul. A 2015-ös adatokhoz képest Európában is 7%-os vagyonnövekedést lehetett látni, egyedül a közel-keleti és afrikai régió alapkezelői nem tudtak vagyont felhalmozni.

egyrészt egyre kevertebb az alapkezelők portfóliója, ami a magasabb és alacsonyabb költségű alapokat illeti (ezen belül is egyre nagyobb a tőkeátáramlás az aktív alapokból a passzívak felé, amelyek kisebb díjakat számítanak fel),

másrészt tavaly az aktívan kezelt részvényalapokból is látszott egy erőteljesebb átrendeződés az aktívan kezelt kötvényalapok felé, ráadásul

még ha nem is lett volna ilyen átrendeződés a termékekben, akkor is csökkent volna a bevétel az alapkezelési díjak csökkenése miatt, az ez iránti igény a lakossági és intézményi ügyfeleknél is felütötte fejét.

, a költségek pedig változatlanok voltak. A 2015-ös átlagos kezelt vagyonhoz képest a tavalyi átlagvagyon 4%-kal volt magasabb, miközben a bevételek 1%-kal visszaestek. 2013 és 2016 között a nettó bevételek 29,3 bázispontról 26,7 bázispontra estek vissza, aminek több oka is van:

A passzív alapok kezelői a legnagyobbak

a passzív alapok piacán való erős jelenlét,

jól definiált és jó teljesítményű termékek, valamint

az intézményi befektetőkkel és a forgalmazókkal kialakított jó kapcsolat.

Európában a passzív alapok térnyerése még nem ért el olyan szintet, mint az USA-ban (ahol a legnagyobb tőkebeáramlást elkönyvelő szolgáltatók főként passzív alapokra fókuszálnak).

Az európai piac sokkal megosztottabb, mint az amerikai, az egyes országokban az értékesítési számokat nagyban befolyásolja, hogy a szolgáltatóknak milyen forgalmazói hálózata van.

A tanulmány előrejelzése szerint az aktívan kezelt alapokban lévő vagyon tovább zsugorodik, mint ahogyan a bevételekhez való hozzájárulásuk is, miközben. A bevételekhez való hozzájárulásuk ettől még nem számottevő, a passzívan kezelt alapokból és ETF-ekből származó bevételek csak 6%-át teszik ki az iparág teljes bevételének,és ezt nem is várják sokkal magasabbra 2021-re sem az elemzés készítői.A BCG tanulmánya szerint három közös pontjuk van a legsikeresebb amerikai és európai alapkezelőknek, és ezekAz USA-ban és Európában is a passzív alapok jelentik az egyik legfontosabb vagyonnövelő terméket.. Ha nem számítanánk be a Vanguard számait, akkor a nettó vagyonbeáramlás mérlege mínusz 136 milliárd dollár lett volna.A pozitív vagyonbeáramlást elkönyvelő szolgáltatók között a legtöbb friss tőkét szerző 10 alapkezelő a teljes amerikai piacra áramló pénzek 83%-át szerezte meg. Az európai piac ehhez képest nem annyira koncentrált, ennek több oka is lehet: