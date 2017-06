Új tulajdonoshoz kerül a Pioneer, megvan az új stratégia

Vagyonkezelési oldalon két fő divízió fog működni az egyesített alapkezelőnél, az egyik a lakossági, a másik az intézményi ügyfeleket szolgálja majd ki. Előbbi jelenleg 450 milliárd eurós, utóbbi 860 milliárd eurós kezelt vagyonnal rendelkezik.

Európában a főbb központok Olaszországot, Németországot, Közép- és Kelet-Európát, az Egyesült Királyságot és Írországot jelentik.

Az ügylet lezárását követően Giordano Lombardo, a Pioneer Investments eddigi vezérigazgatója lemond tisztségéből.

Előzmények

Az Amundi közleménye szerint a Pioneer megvétele költség és bevétel oldalon is jelentős szinergiákat eredményez, a 150 millió eurós költségcsökkenés mellett 30 millió eurós bevételnövekedéssel is kalkulál a társaság a felvásárlást követő egy évben.Az Amundi új szervezeti struktúrát és célokat is megfogalmazott, ezek közül néhány fontosabb:Az Amundi volt az egyik jelentkező, amely bennmaradt a Pioneerért folyó harcban, a francia alapkezelő mellett a Poste Italiane vezette konzorcium és az Ameriprise Financial is az esélyesek között volt. A korábbi források szerint az Amundi ígérte messze a legmagasabb árat a Pioneerért, amely 225 milliárd eurós kezelt vagyonával Európa hatodik legnagyobb alapkezelőjének számít.A francia alapkezelő összesen közel 4 milliárd eurós árat fizetett ki a Pioneerért. A megállapodás egy speciális, 315 millió eurós osztalékot is magába foglal, amit az UniCredit kap meg.