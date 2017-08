Unja a munkáját a sztárbefektető, akinek mindenki a csodájára jár

Tarts a portfóliódban néhány olyan részvényt, amelyekben fantáziát látsz és tartsd őket addig, amíg elkezd emelkedni az árfolyamuk. A lényeg, hogy ellen tudj állni annak, hogy reagálj a napi szintű hírekre és eseményekre a piacon, ha ez megy, a munka többi része már unalmas is

Lim Tze Cheng maláj vagyonkezelő idén 51%-ot keresett két alapjában azzal, hogy a maláj technológiai és feldolgozóipari részvényekbe fektetett, amelyekről úgy hiszi, több jó év is van bennük. A jó teljesítménnyel a portfóliómenedzsernek nemcsak a versenytársait, hanem a benchmarkot is sikerült megelőznie, utóbbinál hatszor jobb teljesítményt ért el eddig.A stratégiája egyébként egész egyszerű, csak sokaknak nehéz lehet betartani. Elmondása szerint:Ezért is állítja, hogy az alapkezelés unalmas, szerinte ugyanis ez abból áll, hogy találsz egy befektetési lehetőséget, befektetsz, aztán semmi mást nem csinálsz, csak ülsz és vársz. Ennél már érdekesebb azoknak a munkája, akik kereskedni is próbálnak a piacon - állítja.A részvénybefektetési szakember fizetésének felét egyébként alapítványoknak adja, és egy mindössze 11,6 millió dollárt kezelő alapkezelőnél dolgozik. Lim sosem tart többet egyszerre 40-nél több részvénytípust. Elmondása szerint lehetnek majd olyan évek is, amikor nem nyúl a portfólióhoz, ha nem talál jó befektetési lehetőséget.