27 milliárd dollárt spórolna a Wall Street nagykutyáinak a Trump-csapat

2,8 milliárd dollárral kevesebbet költ majd jogi megfelelési kiadásokra,

5,5 milliárd dollárt spórol az adósságleírási szabályok lazulásán,

8,3 milliárd dollárt nyerhet azon, ha az önkormányzati kötvényeket is likvid eszköznek nyilvánítják,

illetve 9,8 milliárd dollárt spórol azon, hogy a tőkeáttételi számítási módszertan átalakul.

A közelgő lazítás legnagyobb nyertesei a JP Morgan és a Morgan Stanley lehetnek, az óriásbankok adózás előtti eredménye 22%-ot ugorhat meg, míg a Goldman Sachs jár a legkevésbé jól - a befektetési bank eredménye 16%-ot növekedhet majd.A gazdasági lap elemzői azzal számolnak, hogy a hat legnagyobb amerikai pénzintézetA fenti összegeket a Bloomberg azzal a feltételezéssel számolta ki, hogy a bankok magasabb hozamú befektetési eszközökbe mozgatják a felszabadult likviditásukat.Az egyik legnagyobb változást az fogja hozni, hogy Steven Mnuchin pénzügyminiszter tervei szerint a bankok vehetnének állampapírokat hitelből, illetve hogy likvid eszközként kategorizálnák az önkormányzati kötvényeket is, így ezekbe a magasabb hozamú hitelpapírokba is mozgathatnak tőkét a pénzintézetek.Az elemzők azt is kiszámolták, hogy a pénzintézetek körülbelül 63 milliárd dollárt tudnának visszajuttatni a befektetőiknek. A jól sikerült stressztesztek miatt a következő négy negyedévben a bankok részvény-visszavásárlásokat jelentettek be, a szabályozói terhek lazulásának köszönhetően viszont a tervezett összeg duplája valósulhat meg.A várható szabályozói intézkedések természetesen rengeteg kritikát kapnak, egyesek szerint a Trump-csapat aláaknáz ezzel minden olyan intézkedést, amit Obamáék a pénzügyi rendszer stabilizálására tettek a 2008-as válság után.