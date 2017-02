500 millió forintos bírsággal zárult az MNB nagyszabású vizsgálata

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összességében mintegy 500 millió forint bírságot szabott ki és több büntetőeljárást kezdeményezett a most lezárult, a jogosulatlan követelésvásárló társaságok kiszorítását célzó piacfelügyeleti vizsgálatsorozata keretében.

a velük szerződő jogosulatlan követelésvásárlók részéről akár egyetlen követeléscsomag megvásárlása,

vagy több esztendőn át évente egy követelés megvétele,

illetve egy évben akár már két követelés megvásárlása is

üzletszerű pénzügyi tevékenységnek minősülhet.

A jegybank 2015-ben több mint 400 pénzügyi intézményt kötelezett rendkívüli adatszolgáltatásra e témában, a megkapott adatok alapján pedig többAz ezek nyomán megindított piacfelügyeleti vizsgálatok lezárásaként az MNB számos hazai és külföldi székhelyű jogosulatlan követelésvásárlóval szemben hozott intézkedéseket. A piacfelügyeleti eljárásokat akadályozó piaci szereplőket a jegybank több ízben is eljárási bírsággal sújtotta. Az MNB emellett már a vizsgálatokat megalapozó adatszolgáltatások időszakában vezetői körlevélben hívta fel a jogosulatlan követelésvásárlási ügyletek kapcsán a piaci szereplők figyelmét arra:A vizsgálatsorozat zárásaként az MNB ma közzétett határozataiban egyarántengedély nélküli követelésvásárlási tevékenység miatt.Az MNB az engedély nélkül végzett pénzügyi tevékenység miatt kiszabott piacfelügyeleti bírságok mellett. A jegybank a Jo(g)tanácsadó Kft. és a Yamuna s.r.o ügyei kapcsán isBár a, a jegybank a továbbiakban is folyamatosan áttekinti, hogy szükséges-e új eljárásokat indítani az esetlegesen itthon engedély nélküli tevékenységet végző piaci szereplőkkel szemben. Az eddigi vizsgálatok kapcsán célszerű felhívni a legális keretek közt működő pénzügyi intézmények figyelmét is arra: követeléseik értékesítése során minden alkalommal győződjenek meg arról, hogy a követelésvásárló valóban rendelkezik-e az ügylethez szükséges engedéllyel.