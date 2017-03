A legrosszabbra is felkészítik a brit bankokat

Biztosítaniuk kell a nagy-britanniai székhellyel rendelkező bankoknak, hogy nem kell visszavágniuk hitelezési tevékenységüket, ha a szigetország hirtelen, rendezetlenül lép ki az EU-ból - közölte a Bank of England hétfőn.A brit jegybank elvárja a bankoktól, hogy a legkülönfélébb Brexit-kimenetekre készüljenek, és ezekre vonatkozóan elkészítsék saját vészforgatókönyveiket ("contingency plans"). A hirtelen alkalmazkodás a piaci likviditás elapadásával és a befektetési banki tevékenység zavaraival járhat, ezeket a hatásokat a minimálisra szeretnék csökkenteni.A brit jegybank elnöke ugyanakkor kívánatosnak nevezte, hogy legyen egy olyan átmeneti időszak a kilépés után, amikor még a jelenlegi feltételekkel nyújthatnak európai országokban szolgáltatásokat a bankjaik. Ezt az EU-val hamarosan megkezdődő, várhatóan két évig tartó tárgyalások eredménye befolyásolhatja.A Bank of England közzétette a bankok 2017-es stressztesztjének feltételeit is, amely a Financial Times szerint minden idők legnagyobb hasonló banki vizsgálata lesz Nagy-Britanniában. A hét legnagyobb banknál (Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Santander UK, Standard Chartered és Nationwide) a szokásos rendszeres stresszteszten túl a gazdasági ciklustól merőben eltérő negatív forgatókönyveket figyelembe vevő tesztet is elvégeznek.Vizsgálja továbbá a Bank of England a fogyasztási hitelek feltételeit is. Bár a fedezetlen lakossági hitelezés összegszerűen nem nagy része a brit bankok aktivitásának, gazdasági sokk esetén nagy veszteségek forrása lehet, és gyors növekedést mutat, ezért a brit jegybank egyre komolyabban veszi a kockázatait.