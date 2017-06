A Nagy Testvér fogja figyelni a kínaiakat, akik 40 ezer forintnyi pénzt költenek el külföldön

A tranzakciók történhetnek bankkártyáról, hitelkártyáról, de akár lehet szó készpénzfelvételről is. A jelentéseket a kínai devizapiaci hatóságnak (SAFE) kell megtennie a pénzintézeteknek.A szabályozás egyértelműen egy újabb lépés, amely a hihetetlen mértékű pénzkiáramlást hivatott megállítani, amit a jüan gyengülése okozott az elmúlt években. A SAFE a legálisan működő bankok szabályozása mellett az illegális devizapiaci szereplőkkel és az árnyékbankokkal is leszámol. Emiatt likviditáshiány alakulhat ki a kínai piacon, részben emiatt is minősítette le a Moody's májusban az ázsiai országot.Tavaly a kínaiak 120 milliárd dollárt költöttek el a tengerentúlon, várhatóan tehát jelentős hatása lesz a szabályozásnak, amely miatt Kína állampolgárai kétszer is átgondolják majd, mielőtt külföldön vásárolnak valamit.