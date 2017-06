A válság óta nem volt ilyen: milliárdos pénzosztásba kezdenek a bankok

Múlt héten kezdte meg a Fed az amerikai bankok stressztesztjét, az első fordulón mindegyik bank sikeresen túljutott, a Fed megállapításai szerint mindegyik vizsgált bank elegendő tőkével rendelkezik egy turbulensebb piaci környezet okozta negatív sokkhatások kivédésére. Erről itt írtunk.Az első forduló teljesítése annyira nem lepte meg a pozitív kimenetre számító piacokat, a kérdés sokkal inkább az volt, hogy a Fed jóváhagyja-e a bankok osztalékfizetési és részvény-visszavásárlási tervét, amelyet javarészt a felhalmozott tőketartalékból valósítanának meg.A stressztesztben részt vevő bankok a következő négy negyedévben eredményük 100%-át fizethetik ki osztalékként, ez az arány a tavalyi tesztek után 65% volt. A Fed közlése szerint ez az első eset a 2008-as válság óta, hogy a bankok annyi pénzt oszthatnak szét a részvényeseik között, mint amennyit éves profitként megtermelnek.A Fed bejelentését követően a bankok már el is kezdték ecsetelni, hogy milyen formában használnák fel a felszabadult extra tőkéjüket. A Citigroup részvényesei például nagy nyertesei lettek a Fed bejelentésének, a bank közel 19 milliárd dollárt juttathat részvényeseinek, amely a következő négy negyedéves várható bevétel 125%-a.

A többi nagybank közül a Wells Fargo, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is közleményben közölte, hogy milyen kifizetéseket tervez a részvényesek felé. A Bank of America kifizetési terve Warren Buffett cégének, a Berkshire Hathawaynek is rendkívül jól jöhet, sőt, a tervezett osztalékfizetéssel a Berkshire válhat a bank legnagyobb részvényesévé, miután a cégnek így már megérheti felhasználni részvényvásárlási jogát.

A vizsgált bankok közül egyedül a Capital One-nak kell újragondolnia tőke-felhasználási tervét, mivel a Fed szerint az nem vett figyelembe minden lényeges körülményt, főleg a legjelentősebb üzletága esetében.