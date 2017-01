Agyba-főbe dicséri Trumpot Amerika legnagyobb bankjának vezére

Wilbur Ross milliárdos befektető, aki kereskedelmi miniszter,

Steven Mnuchin volt Goldman Sachs-os befektetési bankár, aki pénzügyminiszter vagy

Rex Tillerson Exxon-vezér, aki külügyminiszter lesz.

nő a kamatkörnyezet (ez tágítja a bankok kamatmarzsát),

erősödik a gazdaság (ez új üzleti volumeneket jelent),

lazulnak a banki szabályok (csökkentve a bankok működési költségeit és esetleg tőkeszükségletét).

Jamie Dimon JP Morgan-vezér a davosi World Economic Forumon úgy vélte, bár sok változásra csak fél-egy év múlva fog sor kerülni (de addig is minden "elég jól" fog szerinte továbbra is kinézni a gazdaságban), a reformok várakozásai szerint még feljebb fogják segíteni a részvénypiacokat is.A Dow Jones Donald Trump megválasztása óta közel 8,5%-kal került feljebb, a JP Morgan részvényárfolyama pedig 20%-kal. Jamie Dimon szerint a további emelkedéshez hozzájárulhat, hogy az új amerikai elnök tapasztalt, sikeres üzletemberekkel és vezetőkkel erősítette meg kormányát, ilyenA JP Morgan múlt heti gyorsjelentésének közzététele után a vezérigazgató azt mondta, Trumpnak időre lesz szüksége, de úgy látja, az elnök azt teszi, ami helyes a nemzete szempontjából.Az elemzőkhöz hasonlóan Dimon szerint is három tényezőből profitálhatnak az amerikai bankok a közeljövőben: