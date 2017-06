Annyit költenek a bankmentésre az olaszok, mint a hadseregre - legközelebb nem lesz pénz?

Az összesen 17 milliárd eurós csomag nagyjából az olasz GDP 1%-ának felel meg, körülbelül annyi, mint amennyit az olaszok tavaly védelmi kiadásokra költöttek.

Két olasz bank is csődbe ment a hétvégén - a Banco Popolare di Vicenzától és a Veneto Bancától is el kell búcsúznunk. Az olasz miniszterelnök szerint a betétesek pénze is veszélybe került, a kormány pedig egy 12 milliárd eurós garanciacsomaggal akarja fedezni a likvidálásból keletkezett esetleges veszteségeket, valamint még 5,4 milliárd eurót költenek majd a felszámolásra. A részletekről itt írtunk: ZeroHedge szerint egy kormány sem engedheti meg magának, hogy a védelmi kiadásainak megfelelő összeget elköltse minden alkalommal, amikor egy közepes méretű banknak segítségre van szüksége - Olaszországban pedig számos ilyen eset lehet, sőt az egész olasz bankrendszer viszonylag instabil. Az olasz államadósság eleve a GDP 132%-ának megfelelő összeg, tehát nincs az olaszoknak pénze kifizetni egy újabb bankmentést.Szerintük éppen ezért, az olaszon kívül ráadásul számos más olyan bankrendszer van, ami hasonló krízissel néz majd szembe, mert még nem heverte ki a 2008-as válságot.Közben a Bloomberg arról ír, hogy az olasz pénzügyminiszter, Pier Carlo Padoan igyekszik nyugtatni a kedélyeket. A politikus szerint nem lesz szükség több állami segítségnyújtásra az olasz bankszektorban; hozzátette, hogy jelenleg sem bankmentésről, hanem szabályos likvidálásról van szó. A pénzügyminiszter szerint ezzel ráadásul erősítették az európai integrációt és a bankuniót is.