Arra ösztönzik a német bankárokat, hogy kémkedjenek a felügyeletnek

A német felügyelet, a BaFin létrehozott egy online postafiókot, amelyen keresztül anonim jelenthetik a banki alkalmazottak, ha visszaélést tapasztalnak a munkahelyükön.A jó értelemben vett besúgókat, lelplezőket, vagyis azokat, akik a pénzintézeteknél történő szándékos törvényszegéseket, rendellenességet jelentik (például pénzmosás, korrupció) védő civil szervezetek szerint továbbra sem nyújt a kormány, vagy a felügyelet az informátoroknak valódi védelmet. A portál tehát nem más, mint egy expanziója a korábban is a lelplezők rendelkezésére álló eszközöknek: ilyen az email, a posta, a telefon, vagy a személyes jelenlét.A felügyelet reményei szerint az anonimitás viszont több embernek ad majd lehetőséget arra, hogy a tapasztalt visszaéléseket jelentse. Korábban sokan nem merték ezt megtenni, hiszen azzal, hogy értesítették a felügyeletet, elárulták, hogy pontosan milyen beosztásban vannak, illetve hogy milyen csatornákon keresztül lehet őket utolérni.A civil szervezetek többnyire üdvözlik a lépést és azt, hogy a kormány hivatalosan is támogatja a leleplezők tevékenységét. Annak viszont nem örülnek, hogy nincs lehetőség védekezni a kirúgás, zaklatás, visszaléptetés ellen. Még azt sem biztosítja a BaFin, hogy valóban ki fog vizsgálni minden egyes jelentést, amit kap. Sőt, ha a bíróság elé kerül a dolog, előfordulhat, hogy a leleplező kilétét fel kell fedni. Az Egyesült Államokban ennél jóval sokrétűbb védelmet kapnak a leleplezők.Többen is úgy gondolják, hogy a rendszernek különösen lenne létjogosultsága Németországban, hiszen a Deutsche Bank (amerikai ágának) több olyan esete is volt, amikor a vállalatra a saját munkatársai húzták rá a vizes lepedőt. A Deutsche Welle szerint azért csak az Egyesült Államokban lepleződnek le ezek az ügyek, mert csak ott kapnak rendes védelmet a lelplezők, nem pedig azért, mert a Deutsche Bank Németországban teljesen tisztán játszik.Németországban a precedensek kifejezetten rosszak: egy német jogászt például kirúgtak a Vivantestől, mert beperelte a céget, amiért nem foglalkoztak a figyelmeztetéseivel, amelyekben az idősek otthonában uralkodó állapotokról számolt be nekik, ahol dolgozott. Az ügy egészen Strasbourgig ment, ott viszont elkaszálták.