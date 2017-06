Bankok kihalása: jégkorszak vagy evolúció?

Megszűnő hitelintézetek

Ami Magyarországon a kétszintű bankrendszerrel elkezdődött 1987-ben, az a világ fejlettebb részein a bázeli irányelvekkel (1988-1992) csupán folytatódott a banki szabályozás terén. Az elkerülhetetlen technológiai fejlődés mellett a bázeli irányelvek is hatottak mind a magyar, mind az amerikai bankpiacra. Bázel elsősorban a hitelezési veszteség fedezésére szolgáló tőkemegfelelésre volt hatással - leegyszerűsítve: a szabályozás elsődleges célja a bankok válságállóságának növelése volt -, ám bármennyire óvatos a szabályozó, alapvetően múltbéli adatokból és kockázatokból indul ki. A válságok viszont a gazdaság természete miatt a szabályozóktól függetlenül szoktak kopogtatni az ajtón. A velünk együtt élő válság ugyanakkor elhozta az előremutató kockázati elemzések és a hozzájuk kapcsolódó tőkekövetelmények (pl.: SREP, Dodd-Frank Act) új szempontjait.A pénzpiac - a legfejlettebbnek számító amerikaival egyetemben - az elmúlt 30 évben folyamatos átalakuláson ment keresztül. A válságokra válaszul megalkotott új szabályok szintén formáltak a bankokon. A megnövekedett tőkekövetelmények és likviditási elvárások mellett költséghatékony működést ugyanis csak azok a bankok tudnak fenntartani, amelyek képesek fejlesztési és működési költségeiket viszonylag alacsonyan tartani. Ezt pedig leggyorsabban méretarányossággal, azaz összeolvadásokkal tudják elérni.Amerikában az elmúlt tíz évben az FDIC tagintézeteinek száma több mint 30 százalékkal csökkent. 2007 januárjában még 7314 db hitelintézet működött, 2017 januárjában csupán 5031 db. Az elmúlt 30 évet tekintve ez már 63 százalékos csökkenést mutat (13 948 darabról 5031-re -).Az elmúlt tíz évben megszűnt bankok többsége beolvadt egy másikba, és csupán minden ötödiket számolták fel, ez utóbbiak száma érte el a minap az 500-at. Bár a piaci logika és tapasztalat a bankfelszámolás napján megáll (ezt követően a betétbiztosító veszi át az ügyfélkiszolgálást), fontos látni, hogy válsághelyzetben maga a bankcsőd (felszámolási eljárás) is rendezett, irányított folyamat, a betétesek ugyanis kártalanítást kapnak (Európában jelenleg 100 ezer euróig, az óceánon túl 250 ezer dollárig). A kártalanítást kiváltó 500 amerikai bankra tehát az elmúlt 10 évben 1783 db beolvadás vagy egyéb piacelhagyás jut, a helyzet tehát messze nem olyan drámai.A hitelintézeti darabszám-csökkenés Magyarországon is aktuálisan zajló folyamat. A szövetkezeti szektor tagjainak száma sem csak az OBA-kártalanításokat kiváltó esetekkel csökkent 2011-2015 között, de még csak nem is ebben az időszakban kezdődött. 1993-ban, az OBA megalakulásának évében 295 hitelintézet (40 bank, 255 takarékszövetkezet) állt az ügyfelek rendelkezésére. A takarékszövetkezetek esetében folyamatos - különösen a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) égisze alatt felgyorsult - összeolvadása és inkább kirívó esetnek számító felszámolása révén, 2016. december végére 52 takarékszövetkezet maradt a piacon, a bejelentések szerint ebből maradhat év végére mindössze egy tucat. Az elmúlt 24 év során a megszűnt 170 bank- és takarékszövetkezet eltűnéséből csupán 18-ból lett média érdeklődést kiváltó kártalanítási (felszámolási) eset.

Kártalanítási gyakoriság

Érdemes összehasonlítani emellett azonos időhosszon a hitelintézeti bezárást követő kártalanítások számát, vagyis hány piacelhagyó intézmény aktivált betétbiztosítási kártalanítást. A vizsgált időszak 1993 Q3-tól (az OBA megalakulása 1993. július 1.) 2017. Q1-ig tart. Habár a megszűnő hitelintézetek darab- és arányszáma jelentősen különbözik, a kártalanítási arány a nyilvánvaló körülmények ellenére közel azonos szinten áll.

Összegzés

A piaci szereplők számának csökkenését mutató tendencia várhatóan nem fog megállni a jövőben sem, miközben a pénzügyi szolgáltatások szektora globálisan is az egyik leggyorsabban fejlődő terület, az informatikai ipar innovációs tevékenységének felvevőpiaca. Csak emlékezzünk, tíz évvel ezelőtt jórészt ismeretlen volt a paypass vagy a mobiltelefonnal történő fizetés. Az új kihívók, a fintech világ szereplői - a fogyasztói szokások befolyásolásán keresztül - tovább gyorsíthatják a bankok számának csökkenését.A tendencia folytatódásával a piac a jelenleginél is koncentráltabb lesz, a kevesebb szereplő méretesebb eszközállományúvá válik. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy egy jövőbeni bankcsőd a korábbinál nagyobb fogyasztói tömegeket érinthet majd, továbbá nagyobb terhet is jelent a megmaradó szereplőknek. A piac napjainkban megfigyelhető változása tehát mindenekelőtt méret-kihívást jelent a betétvédelem kártalanítási képességével (stressz-teszt) szemben. Az európai szabályozói környezet változása által előrevetített, maximálisan hét munkanapos (gyakorlatilag stopperral mért) kártalanítás ehhez további (a méret mellett időbeli) követelményeket is meghatároz. E kettő együtt a korábbinál jelentősebb (technológiai-szakmai) kihívást támaszt a nemzeti betétbiztosítási intézményekkel szemben. Az evolúció folytatódik.