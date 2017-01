Beintett az elemzőknek a JP Morgan (2.)

. A nagybank ma közzétett, a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentése szerint 24,33 milliárd dolláros bevételt generált, mai 1,6%-kal haladja meg az elemzői konszenzust, továbbá 2,5%-kal a 2015. negyedik negyedéves adatokat. Az egy részvényre jutó nyereség 1,71 dollárral szintén magasabb lett az elemzők által várt 1,44 dollárnál, az egy évvel ezelőtti 1,32 dolláros EPS-t pedig közel 30%-kal múlta felül.

az egy évvel ezelőtti adathoz képest. A nettó kamatbevételek is növekedtek, éves alapon 5%-kal, 12,01 milliárd dollárra, ami elsősorban a hitelállomány-növekedésnek és a magasabb kamatoknak köszönhető, habár az értékpapír-befektetési ügyletek alacsonyabb szintje valamelyest árnyalja a képet.A hitelezési veszteségekre képzett tartalékok 864 millió dollárt tettek ki, amely az egy évvel ezelőtti 1,3 milliárd dollárhoz képest csökkenést mutat, ebben a bank közleménye szerint szerepe volt egy 400 millió dolláros tartalék felszabadításnak a negyedévben, amit a lakossági és intézményi területekre képeztek korábban.

A bank lakossági üzletága 2,4 milliárd dolláros eredménnyel zárta a negyedévet, ami 2%-os visszaesést jelent 2015 hasonló időszaki számaihoz képest. Hasonló arányú visszaesést mutatott a nettó bevétel is a mostani 11 milliárd dollárral.A vállalati és befektetési banki területen már jobb a kép, a nettó eredmény 3,4 milliárddal zárt, ami 1,7 milliárd dollárral több, mint 2015 negyedik negyedévében, ami egyben magasabb nettó bevételt, alacsonyabb nem kamatjellegű kiadásokat és alacsonyabb hitelezési veszteségekre képzett tartalékokat is jelent a területen.Az alapkezelői üzletág 586 millió dolláros eredménnyel zárt, ami 16%-os növekedés éves összevetésben. A negyedik negyedév végén 1,8 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelt az üzletág, a likvidebb és a hosszabb befektetési időtávval rendelkező termékeket is keresték az ügyfelek a bank közlése szerint.Jamie Dimon, a JP Morgan elnök-vezérigazgatója a negyedik negyedéves számokra reagálva elmondta, hogy a komplex globális környezet ellenére a bank jó évet zárt, a negyedik negyedéves adatok minden üzletágban pozitív képet festenek.Úgy tűnik, hiába jelentett a vártnál lényegesen kedvezőbb számokat a JP Morgan, a befektetőket ez nem hatja meg, a bank árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 1% körüli mínuszban jár.