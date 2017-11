Csúcsra járatják az OTP-t

Jóval magasabb lett a profit, mint amire az elemzők számítottak, ez egyértelműen a vártnál alacsonyabb céltartalékolásnak tudható be

A bank újra rekordközeli, 79 milliárd forint profitot ért el, ennek nagy részét a magyar, a bolgár, az orosz és a horvát OTP szállítja, a szlovák bank újra veszteséges lett. 9 hónap alatt több profitot ért el a bankcsoport, mint tavaly egész évben

Minden fontos szegmensben nőttek a teljesítő hitelállományok

A nettó kamatmarzs a vártnak megfelelően tovább szűkült, de örömteli, hogy a magyar és a bolgár banknál az erózió lassul

A késedelmes hitelek aránya (11,2%) 2010 eleji szintre csökkent, a fedezettség (95,4%) is visszaesett

A magyar operációban nagy volumenben céltartalékot szabadított fel a bank

A saját tőke arányos megtérülés még mindig 20 százalék felett, ezt azért sok európai banknál elfogadnák

Erős

Közel 10 százalékkal nőtt az OTP összes bevétele a harmadik negyedévben, emögött a kamatbevételek közel 5 és a díj- és jutalékbevételek közel 17 százalékos emelkedése áll. A működési költségek azonban a bevételeknél nagyobb mértékben nőttek (bérinfláció által fűtött magasabb személyi jellegű kiadások, üzleti aktivitást segítő marketing- és szakértői költségek), ezért a működési eredmény csak valamivel 6 százalék felett nőtt, mivel azonban a kockázati költségek csupán 4,3 milliárd forintot tettek ki, az adózott eredmény több mint 13 százalékkal emelkedett. A bevételek és a működési eredmény egyébként nagyjából megfelelt a várakozásoknak, de mivel jóval kevesebb céltartalékot képzett meg a bank, mint amire az elemzők számítottak, az adózott eredmény jóval magasabb lett az elemzők által vártnál.

Egy negyedéve már leírtuk, hogy a bank rekordprofitot ért el, ha a 2008 harmadik negyedévi korábbi rekordot kivesszük a képből, mert akkor az OTP Garancia eladása is megtolta az eredményt, ha így nézzük, akkor most a bank minden idők második legjobb eredményét érte el.

Hogy mennyire brutális az, ahogy az OTP termeli a profitot, jól mutatja a következő ábra. Az OTP az idei első 9 hónapban magasabb adózott eredményt ért el, mint tavaly egész évben, és csak 2008-ban, az OTP Garancia eladásának évében volt ennél magasabb a profit.

A csoport mérlegfőösszege 4,1 százalékkal, közel 500 milliárd forinttal nőtt, ehhez a legnagyobb mértékben a magyar és a bolgár bank tett hozzá, utóbbi ezzel megerősítette második helyét a horvát OTP előtt.

Klikk a képre!

A bruttó hitelállomány csak mérsékelten nőtt az előző negyedévhez képest, az állománynövekedés nagy részét a magyar és az orosz bank adta, Ukrajnában forintban kifejezve tovább csökkent az állomány. Csoportszinten a teljesítő hitelállomány 168 milliárd forinttal, 3 százalékkal nőtt, minden fontos szegmensben (teljesítő lakossági állományok +2%, jelzáloghitelek +1%, fogyasztási hitelek +4%, vállalati hitelek +3%) nőttek az állományok. Az elmúlt egy évben organikusan 10 százalékkal nőtt a teljesítő hitelállomány, 25 százalékos növekedést hozott a két befejezett és a két folyamatban levő akvizíció.

Klikk a képre!

A konszolidált nettó kamatmarzs 24 bázisponttal 4,42 százalékra csökkent, emögött egyrészt a Splitska banka konszolidációja (14 bázispont), és a rubel forinttal szembeni árfolyamának változása (10 bázispont) áll. A magyar és a bolgár operációban a marzserózió mértéke az elmúlt két negyedévben viszonylag mérsékelt maradt.

A késedelmes hitelek aránya a horvát bankon kívül minden operációban javult, a fedezettség viszont a bolgár, az orosz és a szlovák bankon kívül mindenhol csökkent. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 11,2 százalékra csökkent, ennél alacsonyabban csak 2010 elején állt a mutató, a csökkenésben 41,7 milliárd forintnyi nem teljesítő állomány eladása/leírása is benne van, ha ettől eltekintünk, akkor 18 milliárd forinttal nőtt a késedelmes állomány, a romlás Horvátországban volt a legnagyobb (13,7 milliárd forint), emögött vállalati hitelek késedelmessé válása áll, Oroszországban 8,7 milliárd forinttal nőtt a késedelmes állomány, a bolgár banknál minimális volt a növekedés, a magyar és az ukrán operációban csökkent az állomány. A késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 2,3 százalékponttal 95,4 százalékra csökkent.

Klikk a képre!

A kockázati költségek az elemzők által várt 13,7 milliárd forintnál jóval alacsonyabb összeget, 4,3 milliárd forintot tettek ki, bőven a válság előtti időkre kell visszamennünk, hogy ennél alacsonyabb negyedéves értéket lássunk az OTP-nél. Ehhez az is kellett, hogy a magyarországi operációban nagyobb céltartalék felszabadításra is sor került.

A szlovák kivételével az OTP összes operációjában nyereséges volt, a magyar OTP közel 47, a bolgár 11, az orosz és az ukrán együtt 9,5, a horvát pedig 6 milliárd forint profitot termelt.

A saját tőke arányos megtérülés mérsékelten csökkent, de a 20,3 százalékos ROE-nak sok európai banknál örülnének.

Mire számít a menedzsment?

Olcsó/drága?

Az OTP likviditási pozíciói változatlanul stabilak, a likvid tartalékok nagysága 7,9 milliárd eurónak megfelelő összegre emelkedett, a növekedés az üzletágak likviditás-termelésének köszönhető.A menedzsment megítélése szerint a következő időszak is kedvező környezetet fog nyújtani a dinamikus növekedési stratégia folytatásához. Ezért az organikus növekedés biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét, jelentős részben, további értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni. Mindemellett, a tervezett és megvalósított akvizíciók, az organikus növekedés, illetve a társaság jövedelmezőségének alakulása függvényében a menedzsment az éves osztalék folyamatos növelésére is törekedni fog. Ezen célok megvalósításával párhuzamosan a relatív és abszolút értelemben is erős tőkehelyzet fenntartása is fontos szempont marad. Ezért a következő időszakban a CET1 ráta szándékolt szintje 15%-ra emelkedik, ugyanakkor a mutató az akvizíciók és az éves eredmény beszámításának ütemezése függvényében, várhatóan a 12-18 százalékos sávban fog mozogni.Az európai bankpapírok között P/BV alapon az OTP az egyik legmagasabb árazású részvény, ami nem véletlen, hiszen a magyar bank olyan megtérülés mellett működik, mint nagyon kevés más pénzintézet.

Az előző grafikonon nem ábrázoltuk a bankok neveit, de a következő ábráról kiderül, hogy P/BV alapon az európai élmezőnyben a kelet-közép-európai régiós bankok részvényei vannak, azok között is az egyik legmagasabb árazáson az OTP forog.

A bankpapírokat azonban egyre inkább P/E alapon árazzák, itt az OTP az alacsonyabb árazású részvények közé esik, részben azért, mert a nagy profitfordulat már lezajlott a banknál, az elemzők nem számolnak érdemi profitbővüléssel, ezen a képen az változtathat, ha a magyar bank további akvizíciókkal feljebb tornássza a profitját.

A lenti ábrán jól látszik, hogy azoknak a régiós bankoknak a papírjai forognak magasabb árazási szorzón, amelyeknél várhatóan magasabb lesz a profitbővülés a következő években.

Összességében az OTP papírjai P/BV alapon a magasabb szorzón forgó részvények, P/E alapon pedig az alacsonyabban árazott részvények között vannak, mindkét szorzó könnyen megindokolható az OTP-nél.