Egy cég már jelentkezett, hogy beszállna a nemzeti lakáslottóba

Van egy jelentkező

A Magyar Nemzeti Banknál (MNB) a nemzeti otthonteremtési közösség (NOK) szervezője tevékenységre vonatkozóan jelenleg egy engedélyezési eljárás van folyamatban. Ugyanakkor ez idáig nem került sor sem NOK szervezői, sem megbízható szervezői engedély kiadására. Ebből következően még nincsenek engedéllyel rendelkező közösségek sem. Az MNB - az egyéb engedélyezett piaci szereplőkhöz hasonlóan - honlapjának "Piaci szereplők" menüpontjában közzé fogja tenni valamennyi jegybanki engedéllyel rendelkező NOK szervező és megbízható szervező, továbbá a nyilvántartásba vett közösségek listáját is.

A Nemzeti Otthonteremtési Közösség (NOK) lényege 15 pontban

legalább 120 tag toborzásával lehet létrehozni egy közösséget,

a közösség tagjai a NOK-nál elhelyezett megtakarításaikat kizárólag új lakás vásárlására fordíthatják,

a lakás tervezett értékének maximumát elore meg kell határozni, és ehhez igazodik a befizetendo összeg,

a közösség 10-15 éven keresztül muködik, ezen idoszak alatt minden tagnak lakáshoz kell jutnia,

ha egy tag nem új lakás vásárlásához (más célra) kívánja felvenni itt elhelyezett pénzét, akkor meg kell várnia a közösség megszunését,

ezen ido alatt egyenletes összegu rendszeres, illetve rendkívüli befizetésekkel is lehet takarékoskodni,

bizonyos rendszerességgel megrendezett kiválasztások (licit vagy sorsolás) során dol el, ki mikor jut új lakáshoz a közösség összes tagjának befizetésébol,

a licit során az szerepel jobban, aki a lakásértékhez képest nagyobb önerot tesz be, a sorsoláson pedig a szerencse dönt,

a lakáshoz jutás idopontja tehát vagy a többi tag elore nem látható magatartásától, vagy a szerencsétol függ,

a tagok tehát lényegében egymást egyfajta kamatmentes kölcsönnel finanszírozzák,

a közösség kamatot nem fizet és nem szed, de

az állam 30%-os befizetésarányos állami támogatást nyújt a befizetésekre, amelynek maximuma 300 ezer forint évente,

az állami támogatás viszont csak a "megbízható szervezo" által szervezett közösség tagjainak jár,

megbízható szervezonek az a cég minosül, amely legalább 2 éve fogyasztói csoportot muködteto cégként adatot szolgáltatott az MNB-nek, és legalább 1000 lakóingatlan adásvételében már közremuködött,

az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) védelmét nem élvezi a NOK-nál elhelyezett megtakarítás.

A témával kapcsolatos megkeresésünkre az MNB az alábbi választ adta:A tavaly április közepén kihirdetett nok-törvényből kiderült, hogy ha valaki nokot akar szervezni, akkor olyan igazgatósági tagot is be kell szerveznie, aki korábban fogyasztói csoportot szervező cégnél dolgozott, és ezt számára a korábbi cége igazolni is hajlandó. Korábbi sajtóhírek szerint a Nyéki Zoltán vállalkozóhoz kötődő, korábban fogyasztói csoportokat szervező Carion és a Poligrupo az a két cég, amelyek jelenleg a szervezői kritériumoknak megfelelhetnek, vagyis az ő beleegyezésük nélkül valószínűleg senki sem lesz képes Magyarországon nokot indítani. Feltételezhető, hogy erről a cégcsoportról van szó, de a cég illetékesét egyelőre nem értük el. A témáról tegnap írtunk részletesebben: