Egy egyszerű bankbetéttel is milliókat nyerhetsz

A hazai bankok helyzetéről is szó lesz a Portfolio Hitelezés 2017 Konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mi az a nyereménybetét?

az OTP-nél 5, 10, 20 és 50 ezer forintos,

az FHB-nál 10, 20, 50, 100, 150 és 200 ezer forintos

Az OTP aktuális hirdetménye szerint évi 0,55%-os kamatbázist és idén január 1-jétől december 31-ig 0,06%-os kamatprémiumot,

az FHB pedig évi 0,7%-os kamatbázissal, illetve idén január 1-jétől április 30-ig 0,3%-os kamatprémiummal kínálja nyereménybetétét.

Az OTP minden hónap 15-én kizárólag új autót sorsol ki, negyedévente pedig ugyancsak új autóval extra sorsolást is tart a megelőző három hónapon át forgalomban lévő betétkönyvek tulajdonosai számára. A banknál mostanság a Toyota Yaris és Aygo, valamint Suzuki Swift és Celerio gépjárművek futnak, negyedévente pedig egy-két Ford Mondeo is gazdára talál.

Az FHB viszont rész-nyereményalapokat képez, és az alap egyharmadát tárgynyeremény, kétharmad részét pedig gépjárműnyeremény formájában sorsolja ki minden hónap 8. napján - bár a következő sorsolás április 10-én lesz. A pénzintézet egy Ford Mustanggal (amely egy extra, május 8-ai sorsoláson talál majd gazdára), egy Suzuki Vitarával, Suzuki Address robogóval és 100 ezer forintos Notebook.hu ajándékkártyával csábítja az ügyfeleit.

az OTP-nél például 0,2 százalékot (minimum 270, maximum 2710 forintot) kell fizetni a betétkönyvből történő bankon belüli átutalásért,

az FHB-nál pedig 1 százalékos (minimum 262, maximum 1335 forintos) betételhelyezési díjat számítanak fel.

Mennyire népszerű?

Az OTP 55 éve, az FHB pedig 5 éve kínálja nyereménybetétét (előbbi az offline változatot betétkönyv formájában). Összesen 77 milliárd forintnyi nyereménybetét van jelenleg a magyar piacon;címletekben érhetők el (az OTP 5000 forintos címletét csak a bankfiókokban lehet elérni). Minél nagyobb a megváltott címlet, annál nagyobb az ügyfél nyerési esélye is.A nyereménybetétekre járó kamatot nem fizetik ki a bankok az ügyfeleknek, hanem nyereményalapot képeznek belőle, és ebből rendszeres időközönként sorsolást tartanak az érintett betétesek számára:A kamatot 15%-os kamatadó is terheli, a nyereményalapot ezzel csökkentve képezik meg.A nyereményben is különbözik a két bank:A nyeremények értéke készpénzben is átvehető. Ha valakinek szüksége van azonban a megtakarítására, és nem tudja megvárni a sorsolást, betétét bármikor visszaválthatja.Nem szabad megfeledkezni a nyereménybetétek költségeiről sem:Ezen felül az ajándékozásnak és a postázásnak is lehetnek - mindössze párszáz forintos -költségei.Megkérdeztük a két érintett bankot, hogy mennyire népszerű a nyereménybetét az ügyfeleik körében.Az OTP nyereménybetét-állománya 2017 február végére 64 milliárd forintra hízott, 2011 augusztusában (amikor az FHB terméke elindult) még csak 11,3 milliárd forintos állománnyal rendelkeztek. A népszerűség dinamikája a banknál leginkább a 2016 április végén indult E-Gépkocsinyeremény betéteken látszott: 10 hónap alatt 166 ezer betétet nyitottak meg ügyfeleik, 6,6 milliárd forint értékben.A pénzintézetnél a legnagyobb, 50 ezer forintos címlet a legnépszerűbb.

Az FHB 12 milliárd forintos betétállománnyal rendelkezik jelenleg, 2011 augusztusában dobták piacra a terméket és azóta exponenciálisan hízik az állomány. Jelenleg 335 ezer darab nyereménybetétük van, amit 100 ezer ügyfél vásárolt meg.

A nyereménybetétekre az alacsony kamatszint miatt nincs értelme befektetési lehetőségként gondolni. Sokkal inkább egy játékként, amivel átmenetileg vagy tartósan rendelkezésre álló többlet-megtakarításunkat jó szívvel felhasználhatjuk.

Az FHB nyereménybetéteibe főleg kis összegeket helyeznek el az ügyfelek: 60%-uk 10 vagy 20 ezer forintos címletekben vásárolt betétet (a pontos megoszlást a bank nem közölte velünk).Ha nem nyerünk, nem sokat bukunk a nyereménybetét melletti döntéssel, hiszen más betétek is 1 százalék alatti kamatot ígérnek. Nyereménybetét vagy -betétkönyv ráadásul ajándékba is vásárolható.