Egy rossz értékesítési rendszer olyan veszélyes, mint egy hackertámadás

Ennek eredménye az lett, hogy az Office of Comptroller of the Currency (OCC), a pénzügyminisztérium felügyeleti ága az értékesítési gyakorlatok menedzselését besorolta a bankokra leselkedő kulcsfontosságú kockázatok közé.

Tavaly kiderült, hogy a Wells Fargo kétmillió ügyfélszámlát nyitott meg az ügyfelei engedélye nélkül, az amerikai felügyeleti szervek pedig országszerte vizsgálni kezdték a pénzintézetek értékesítési gyakorlatát.A Wells Fargo 185 millió dolláros bírságot fizetett a fantom-ügyfélszámlák után, ennek eredménye lett az, hogy a történelem során először az OCC az értékesítési módszereket kockázatként értékelte. A listán többek közt aJelenleg az OCC nagy-, és közepes méretű bankok értékesítési modelljét vizsgálja és a ennek eredményeképpen további vizsgálatokat indíthat.Egy másik vizsgálat során a felügyeleti szervezet kiderítette, hogy a bankok nem tudnak megfelelően felkészülni nagyobb hitel- és lízingveszteségekre, a hitelezés nagyobb megugrására és a kockázati étvágy növekvésére.