Elemzők: érdemes régiós bankrészvényt venni

javul a hitelportfólió minősége,

emelkednek a kamatlábak,

erőteljesebb lesz a gazdasági növekedés és

csökken a bankokra helyeződő politikai nyomás.

A felülteljesítés várhatóan annak lesz köszönhető, hogy:A magyar OTP, a lengyel PKO és a román Banca Transilvania is felülteljesíti a Stoxx Europe 600 banks indexben szereplő társait, és a következő években ennek folytatódására számítanak az elemzők. Hosszú távon jó ajánlatot jelentenek ezek a bankok nyugat-európai társaságokhoz képest - nyilatkozta a hírügynökségnek Harcsa Norbert, az Ipopema elemzője.A legnagyobb fordulatot 2016-ban a magyar bankok mutatták, a hazai bankszektor közel 10-szer akkora profitot ért el, mint 2010-ben, amikor Orbán Viktor kormánya bevezette a banki különadót. 2016-tal azonban megkezdődött a bankadó csökkentése, a nem teljesítő hitelek aránya pedig rég látott szintre csökkent. A követelések eladása tovább csökkentheti az NPL-rátát a szektorban idén. A legnagyobb magyar bank, az OTP profitja egy év alatt több mint a duplájára nőtt.Lengyelországban is nő a bankok nyeresége a gazdasági növekedés gyorsulásának hála, így az ottani (szintén nagyjából mérlegfőösszeg-arányos) 0,44%-os bankadó egy részét díjemelések formájában ügyfeleikre tudják hárítani a pénzintézetek. 2007 vége óta nem látott ütemben nőtt a lengyel gazdaság 2016 végén, és idén legalább 3,6%-os GDP-bővülésre számít a kormány a tavalyi 2,8% után. Az Alior csaknem duplázta, a PKO pedig 10%-kal növelte tavaly nyereségét.Romániában jól jött a bankoknak, hogy a bíróság elmeszelte a historikus árfolyamon történő frankhitel-konverziót. A három legnagyobb román bank közül kettő kétszámjegyű mértékben növelte profitját tavaly, a gazdaság 4,8%-kal nőtt, idén pedig 4,1%-os bővülésre számítanak az elemzők, a kormány pedig 5,2%-osra.A régió jegybankjainak egy részétől kamatemelésre számít a piac, így a román jegybank például 2017 végén 25 bázisponttal 2,0%-ra növelheti alapkamatát, ami tágíthatja a bankok marzsát. Jövőre Lengyelország és Csehország mellett akár Magyarországon is megtörténhet az első kamatemelés.A viszonylag magas tőke- (ROE) és eszközarányos (ROA) megtérülés teszi különösen vonzóvá a közép- és kelet-európai bankokat a befektetők számára - vélik a Berenbergnél. Az OTP például tavaly 14,1%-os ROE-t ért el az MSCI index szereplő európai bankok 5,6%-os átlagához képest. A PKO és a Banca Transilvania is felülteljesítő volt.