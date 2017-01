Emeli a tétet a CIB anyabankja, bekebeleznék a Generalit

Az olasz Il Messaggero a Reuters összefoglalója szerint most úgy értesült, hogy az Intesa a Generali legalább 60%-ára valóban szeretne ajánlatot tenni. Ezt 3 milliárd eurónyi saját készpénzből és 12 milliárd eurónyi, a Generali tulajdonosai számára fenntartott frissen kibocsátott részvényből, tőkeemeléssel finanszírozná a legvalószínűbb forgatókönyv szerint.

Mivel a Generali piaci kapitalizációja most már meghaladja a 24 milliárd eurót, mintegy 15 milliárd euróra is szüksége lehet a banknak a 60%-os részesedés megvásárlásához.Az olasz szabályozás szerint most csak úgy tud jelentős részesedést vásárolni a CIB anyabankja a Generaliban, hogy legalább 60%-ára ajánlatot tesz, e hét elején ugyanis a Generali - hogy kivédje az Intesa "támadását" - 3%-nyi szavazati jogot szerzett az Intesában. Márpedig a szabályok szerint tiltott a 3% feletti kereszttulajdonlás, és ez csak úgy kerülhető meg, ha az egyik fél legalább 60%-os ajánlatot tesz a másikra.A lap már azt is tudni véli, hogy a tranzakció során a UBS adna tanácsot a társaságnak. Az olasz bankcsoport egyelőre nem kommentálta a tőkeemelésről szóló értesülést, azt azonban korábban már a napokban elismerte, hogy az említett 3%-os Generali-akció után is érdeklődik a biztosító iránt.A Generali megvásárlása a válság 2008-as kezdete óta a legnagyobb bank által végrehajtott felvásárlás lenne. Kérdés, a "túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen" jelenségtől tartó felügyeleti hatóságok hogy fogadják majd a konkrét terveket.Szakértők szerint az Intesa jelentős szinergiákat érhetne el egyébként fiókhálózatában a Generali biztosítási termékeinek értékesítésével. Korábban, 2009-ig az Intesa Vita közös érdekeltség révén már együttműködött bankbiztosítási területen a két vállalat, ekkora a Generali részesedését 700 millió euróért vásárolta ki az Intesa - emlékeztet a Financial Times A szerdai kereskedésben az Intesa és a Generali árfolyama is 1% alatti mértékben emelkedett.