Fél lábbal már Berlinben van a britek nagybankja

A nevük elhallgatását kérő források szerint a britek legnagyobb jelzáloghitelezője a Berlinben lévő fiókjait még idén egy új leánybankká alakítaná. A Lloyds az egyetlen olyan brit lakossági bank, amelynek még nincs EU-s országban leánybankja, és Berlin melletti elköteleződésével a Lloyds lenne az első nagybank, amely hivatalosan is a német fővárost választaná EU-s központjának. Több európai nagybank inkább Frankfurtot mérlegeli, mint valószínű európai központot.A Lloyds Berlin melletti döntése azért is valószínű, mivel a német fővárosban van a bank pénzügyi, kockázatkezelési és emberi erőforrásokért felelős európai központja is, így lényegében csak az ottani üzletágak státuszát kellene megváltoztatni - nyilatkozta a hírügynökségnek az egyik forrás. Jelenleg a Lloyds a Bank of Scotland üzletágain keresztül van jelen Berlinben, amelyeket még 2008-ban vásárolt fel.

Múlt hónapban az HSBC és a UBS figyelmeztetett, hogy fejenként ezer állást is átköltöztethetnek Londonból a Brexit miatt, ezt követően pedig a Barclays is bejelentette, hogy elhagyja Londont.