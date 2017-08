Felébredt, körülnézett, és rájött, hogy az OTP a legjobb bank

Az OTP az elmúlt másfél évben több bankot is vett

Kicsit nehezen értelmezhető, amit a Wood nevű cseh elemzőcég művel az OTP-vel. 2015 februárban 5216 forintos célárral és vétel ajánlással kezdték meg a magyar bank követését, majd tavaly januárban 6954 forintra emelték a célárat, és azóta semmi. Ja, hogy azóta az OTP Horvátországban, Romániában és Szerbiában is vett egy bankot, és megvette az AXA magyarországi üzletágát, a bank árfolyama meg közel 6000-ről majdnem 10000 forintig emelkedett? Ez nem nagyon tűnt fel a Woodnak, végig maradt a 6954 forintos célár és a vétel ajánlás. Egészen máig, a cseh cég ugyanis laza 68 százalékkal 11649 forintra emelte a célárat. Ráadásul nem tudtak várni még két napot, hogy péntek hajnalban az OTP kitegye a második negyedéves számait, a március végi adatokból dolgoztak.

Szerelem

A Woodnak feltűnt, hogy az OTP több bankot is megvett az elmúlt másfél évben, az elemzőcég előrejelzése szerint az akvirált bankokkal együtt a horvát, a román és a szerb OTP 30 milliárd forinttal is hozzájárulhat a bankcsoport eredményéhez, miközben tavaly még csak 5,5 milliárd forint profitot értek el.

De a Wood itt tovább megy, és azzal érvel, hogy (velük ellentétben) nem minden elemzőház számol az elmúlt hónapokban bejelentett akvizíciók hatásaival, ezért is alacsonyabb más cégek várakozása, mint az övék (mármint az új). A Wood eredményvárakozása most 7-12 százalékkal a konszenzus felett áll.

Az OTP tőkehelyzete kifejezetten erős, ráadásul a bank folyamatosan profitot termel, ennek köszönhetően pedig további akvizíciókra költhet vagy magasabb osztalékot is kifizethet a részvényeseinek. A Wood szerint az OTP menedzsmentje az akvizíciókat preferálja, de eljöhet a magasabb osztalékfizetés/részvényvisszavásárlás ideje is.

Az OTP részvények árazása továbbra is attraktív, a 2017-2018-as P/E ráta 12,2 illetve 11,2, ez alapján az OTP 22-14 százalékos diszkonton forog a szektortársakhoz képest. Eközben azonban P/BV alapon drága az OTP, a 2017-2018-as szorzó 1,7 illetve 1,6, ez alapján az OTP 36 illetve 30 százalékos prémiumon forog, miközben azonban a saját tőke arányos megtérülése is kifejezetten magas.

Pozitív katalizátorok lehetnek: a második negyedéves gyorsjelentés, pozitív komment a menedzsment részéről az osztalékkal kapcsolatban, további akvizíciók.

Picit minden feljebb került

részben a magasabb profitvárakozásnak tudható be,

de a Wood hosszútávon a saját tőke arányos megtérülésnél is magasabb értékkel számol (13,8% vs 13,4%),

a modellt két évvel továbbgörgették,

több operációban alacsonyabb kockázatmentes hozammal számol az elemzőház.

Az elemzőház kedvenc régiós bankja az OTP, a cseh és a lengyel bankokkal szemben is az OTP-t preferálja a cseh cég, elsősorban a következő okok miatt:A Wood másfél év kihagyással továbbgörgette az OTP-modelljét is, és alaposan átütötte a 2017-es és 2018-as számait. A korábbiakhoz képest az összes bevételnél 6 illetve 14, az adózott eredménynél 25 (!) illetve 19 (!) százalékkal magasabb számokat látunk most a Wood várakozásaiban.Az, hogy a célár 68 (!) százalékkal 11649 forintra emelkedett,Csak hogy egy kicsit perspektívába helyezzük: a Wood célára az egyik legmagasabb most a piacon, annak elelnére, hogy kifejezetten magas célárak érkeztek az elmúlt hónapokban, a Citi célára 9965, a Morgan Stanley-é 10 143, a JP Morgané pedig 12 000 forint.