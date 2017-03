Félelmetesen jól megy a legnagyobb orosz banknak

A magyar bankszektor kilátásairól is szó lesz Hitelezés 2017 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

A bank tavaly 9,5 milliárd dollárnak megfelelő nyereséget ért el, ami szintén rekordnak számít a cég történetében. Idén a tavalyi csaknem 21%-os tőkearányos megtérülés (ROE) után 16-19%-os ROE a bank célja, ami irigylésre méltó a nyugati bankok számára.

Az Oroszország elleni szankciók és a gazdasági válság ellenére soha nem ment még olyan jól a Sberbanknak, mint most. A Reuters szerint tovább nőtt a befolyása az orosz bankpiacon, így ha a Sberbank hitelkamatot csökkent, a versenytársak is úgy érzik, muszáj követniük. Mivel az orosz bankbetétek harmadát kezeli, megtakarításpiaci jelentősége is óriási. A jövő hónaptól ráadásul azon két bank egyike lesz a Sberbank, amely értékesíthet állampapírokat a lakosság számára.A felerészben még mindig jegybanki tulajdonban álló és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik szövetségese által irányított bank mára piaci kapitalizációja alapján Oroszország legnagyobb tőzsdén jegyzett társasága lett.A Sberbank a banki szolgáltatásokon kívül is igyekszik növekedni: Oroszország 11 időzónájában oktatási és egészségügyi szolgáltatások bevezetését is tervezi. Közelebbit egyelőre nem árultak el erről. A lépéssel elsősorban az a célja a bank vezetésének, hogy csökkentse a kamatbevételektől való függőséget, és növelje a társaság bevételi struktúrájában a pénzpiaci környezetnek kevésbé kitett díj- és jutalékbevételek arányát.A Sberbank figyelme azt követően fordult ismét hazai piaca, vagyis Oroszország felé, hogy 2014-ben külföldi szankciók tömkelegét léptették életbe Oroszország ellen, és jogi megfelelési (compliance) aggályok miatt jelentős ügyfelek fordultak el a banktól. Az oroszországi pozíciók erősítése viszont fáj az orosz versenytársaknak is, hiszen erőfölényét kihasználva számos szegmensben képes még most is piacot szerezni a Sberbank.Mindez nem zárja ki, hogy tovább növelje hatékonyságát a Sberbank is: tavaly 1300 bankfiókot zártak be a digitalizáció jegyében, és German Gref vezérigazgató 2025-re a 330 ezres alkalmazotti létszám felezését helyezte kilátásba.