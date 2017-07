Féljünk a kamatkockázatoktól?

A kérdéskör újbóli előtérbe kerülése egyrészről a globálisan emelkedő infláció következménye. A válság után a világban kialakult tartósan alacsony kamatkörnyezet következtében a banki likvid eszközök kisebb negatív kamatkörnyezeti hatásokra is rendkívül érzékenyen reagálhatnak. A Monetáris Tanács legfrissebb értékelése alapján az emelkedő infláció ellenére Magyarországon az infláció fenntarthatóan csupán 2018 első felétől éri el a jegybanki célt.Másrészről azonban a válságot követően a bankrendszeri eszközoldalak is jóval likvidebbé válták. A válság következtében a hitelezés visszafogásából eredő mérlegalkalmazkodás mellett a megnövekedett kockázatok megfékezésére a bankrendszer folyamatosan növelte likviditását. Az eszközoldali természetes védekezésből adódó átrendeződéseken túl a nemzetközi szinten megjelenő többlet likviditási előírások következménye, hogy 2016-ra a likvid eszközök mérlegen belüli súlya több mint kétszeresére növekedett 2008-hoz képest (1. ábra). A forint likvid eszközök állománya 2015-ös jelzáloghitelek és autóhitelek forintosítása során érte el csúcsát, azóta a természetes leépülést az irányadó eszköz mennyiségi korlátja is támogatta.

A likvid eszközökön belül a fix kamatozású eszközök állománya és aránya is folyamatosan növekedett 2008 és 2016 között. A bővülés elsősorban a szabályozói likviditási előírásoknak való megfelelés, részben pedig 2014-től az Önfinanszírozási program és 2016-tól irányadó eszköz mennyiségi korlátja nyomán kialakuló átrendeződésnek volt a következménye (2. ábra). Ezek a tényezők pedig ceteris paribus a kamatok változásához kapcsolódó kitettséget is érintik. Ezért felmerül a kérdés, hogy ez az átrendeződés és az állományi növekedés hogyan befolyásolta a bankrendszer általános működését, fedezeti politikáját és kell-e félni a kamatkockázattól?

A magyar bankrendszer teljes kamatkockázata a válságot megelőzően is hagyományosan alacsony volt. A teljes kamatkockázat általában legnagyobb részét kitevő átárazási kockázat - amikor változó kamatozású forrásból finanszírozunk fix kamatozású eszközöket - még ma is közelíti a bankrendszer kereskedelmi banki jellegéből adódó alacsony szinteket. Ez annak köszönhető, hogy a magyar bankrendszer mérlegében magas a változó kamatozású eszközök részaránya, azaz hagyományosan az egyéb banki könyvekben lévő kamatkockázatokat kell fedeznie a szektornak. Ezek közül a magyar bankrendszert a hozamgörbe meredekségek különbségéből, valamint az azonos futamidejű, de nem azonos lejárati dátumú eszköz-forrásszerkezetből adódó kockázatok jellemzik általánosan. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az említett konvexitás és báziskockázatok az átárazódásinál jóval alacsonyabb veszteségtermelő potenciállal rendelkeznek.A bankrendszer teljes elsődleges kamatkockázatot jelentő értékpapír kitettsége a kamatozó eszközállomány több mint 24 százalékát teszi ki. A kamatkockázat fedezését a bankok azonban mérlegen kívül is megvalósíthatják, a kamatswapok (IRS) kötése a magyar bankrendszerben is bevált gyakorlat. A magyar bankok teljes kockázatvédelme a jegybanki CIRS és HIRS tenderekkel kiegészülve még az alacsony bázisról esetlegesen felépülő kamatkockázatok ellen is jól szervezett. A legnagyobb súllyal rendelkező forintban denominált fix kamatozású eszközök állományának közel 39 százaléka tekinthető kamatkockázatsemlegesnek a jegybanki CIRS és HIRS programok következtében (3. ábra). Ez azt jelenti, hogy ezen állományon az esetlegesen növekvő forrásköltségek következtében sem kell alacsonyabb jövőbeni eredménnyel számolni.A különböző devizában denominált értékpapírok többsége bár fix kamatozású, de ezen kategória közel 84 százaléka befektetési célú, amely általában lejáratig tartást jelent. A lejáratig tartás biztosítja az eszközoldali eredménysemlegességét, azaz a fedezeti ügyleteknél megjelenő esetleges margin callok (extra-fedezet bekérés) a fix beáramló cash flow következtében a számviteli eredményben nem tükröződnek. Az IFRS számviteli sztenderdre 2017-ben áttérő nagybankok tekintetében a lejáratig tartás kötelező, azaz nincs lehetőség a magyar számviteli sztenderd szerinti könnyebb átsorolásra. A 2017-ben áttérő bankok előzetes adatai alapján az értékpapírállományuk többsége lejáratig tartott, így eszközoldali kamatkockázatsemleges.

A magyar bankrendszer összességében egy sokkszerű, egyszerre különböző devizapiacokon bekövetkező kamatemelkedés ellen is rendkívül jól védett. A forint, euro, dollár és svájci frank piacokon egyszerre bekövetkező 100 bázispontos kamatemelés hatására a teljes likvid elsődleges kamatkockázatnak kitett pozíciók fedezetértéke kevesebb, mint 56 milliárd forintos leértékelődést szenvedne el, amely az eszközoldali kitettségek kevesebb, mint 0,8 százaléka (4. ábra). A bemutatott mértékű forint-kamatemelés azonnali - hosszú pozíciók kamatfedezetével ellátott - eredményhatása legszigorúbb szcenárió esetén is mindössze 7,5 milliárd forint körül alakulna szektor szinten.

A magyar bankrendszer likvid pozíciói összességében tehát jól védettnek tekinthetők az esetleges jövőbeni hozam- és kamatemelkedésekkel szemben. A jegybanki IRS kifutása középtávon valószínűsíthetően nem hoz nagyobb mértékű állományi változást, kisebb átrendeződésre az újonnan kibocsátott jelzálogpapírok és szanálási veszteségviselést biztosító, úgynevezett MREL képes értékpapírok következtében kerülhet sor. Az IRS-ek nélküli állampapírállomány több mint 1000 milliárd forinttal haladja meg a jegybanki IRS program előtti időszak értékét. Mindezek alapján a bankrendszer jelenlegi likviditási szükséglete a kamatkockázat piaci alapú, főként mérleg alatti fedezettség melletti fenntartását vonja maga után. A szigorodó kamatkörnyezet azonban hosszabb távon akár a likviditás mérséklődéséhez is vezethet.