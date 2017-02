Gyorsabban hízik a kínai árnyékvilág, mint a bankszektor

A kínai jegybank adatait a Bloomberg elemezte. Ebből kiderül, hogy ennek az árnyékbanki tevékenységnek a növekménye túlteljesítette a hagyományos hitelezés 10%-os növekedését, ami lényegében aláásta az ország próbálkozását arra, hogy a hitelben fuldokló gazdaság túlfűtöttségét enyhítse.A vagyonkezelési termékeket (WMP) a "betétekhez hasonló" befektetésként értékesítik, pedig a pénz valójában (vállalati) kötvényekbe és más hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe megy, nem érvényesek ugyanazok a garanciák, mint amelyeket egy bankbetét élvez. A hozam persze cserébe magasabb. A pénzügyi intézmények a mérlegükön kívül tartják a WMP-ket, így akarják kikerülni a hatóságok tőkekövetelményeit, valamint forrásokat biztosítani kockázatosabb adósoknak is. Elsősorban a WMP-knek köszönheti a kínai árnyékbank-rendszer a kialakulását.A kínai jegybank tavaly kezdte el bevenni a WMP-ket a makroprudenciális kockázati jelentésébe, mivel átfogóbban akarja ellenőrizni a hitelezés növekedését és a pénzügyi rendszer potenciális kockázatait. Emiatt valószínűleg a bankok a korábbinál nagyobb hitelnövekményt fognak jelenteni és az is előfordulhat, hogy ennek ellensúlyozása végett a tőketartalékaikat is növelniük kell majd.