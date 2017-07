Győzelem vagy halál: fenekestül felfordul a bankvilág

Szétválik a világ

A jó hír az, hogy a stabilizálódó makrogazdasági környezetben a lakossági ügyfelekkel foglalkozó, ami majdnem két százalékponttal magasabb, mint amit a válság előtt lehetett tapasztalni (3,2%). A "rossz" hír az, hogy ebből nem minden bank fog részesülni,, míg az alacsony hozamkörnyezetben és a szigorú szabályozói hálóban tengődő amerikai és európai pénzintézetek nem számíthatnak csodára.

A Fintech-láz még nem halálos

A Fintech-piac töredezett,

a startupok nehezen jutnak a kellő forrásokhoz,

a frissen piacra lépett vállalatok nem élvezik ugyanazt az ügyfélbizalmat, mint a régóta működő nagybankok,

a vállalatok jelentős része niche-piacokra koncentrál.

2020-ra egy olyan felállást jósolnak, amelyben a hagyományos bankok még mindig uralják a piacot, a Fintech-cégek viszont megkezdik a hódítást.

Digitális átállás - hogy is kéne jól csinálni?

az emberi és digitális erőforrások használata az értékesítésben,

a szolgáltatás személyre szabása,

és az "ügyfélút" (vagyis, hogy az ügyfél milyen élményekben részesül, miközben igénybe veszi a szolgáltatást, például egy számla megnyitását) átszabása

A legtöbb bank jelenlegi egyik nagy hibája, hogy a különféle értékesítési csatornákat nem együttesen használják, hanem úgy gondolnak rájuk, mint különálló médiumok, amelyekkel más-más célszegmenst lehet elérni.

Közben a hézag egyre növekszik a nagybankok és kisebb versenytársaik közt., ez azt jelenti, hogy mintegy 56%-kal jobb egy ügyfélre jutó nyereséget tudnak elérni, mint az átlag. Az előnyt a nagybankok főleg a halkalmazásának köszönhetik, vagyis annak, hogy sorra zárják be a fiókjaikat és rúgják ki az alkalmazottaikat. A felső kvartilisbe tartozó pénzintézetek költség-bevétel aránya mintegy 8%-kal alacsonyabb, mint egy átlagos pénzintézetnek. Egyelőre nincs észrevehető nyoma annak, hogy a pénzügyi technológiák, szoftverek fejlődése megjelenne, mint költségcsökkentő hatás.Bár 2010-től a mai napig mintegy 6100 új Fintech-cég bontott vitorlát, a BCG tanácsadói úgy vélik, a mintegy 10500 Fintech-vállalat, mivel egyelőre egy olyan nagyobb diszruptor sem fog előállni, mint az Amazon vagy az Uber a saját piacán. Emellett:Azok a pénzintézetek lehetnek a helyzet nagy haszonélvezői, amelyek integrálni tudják egyes Fintech-cégek szolgáltatásait a sajátjukba és/vagy lépést tudnak tartani a szektor technológiai fejlődésével - ennek teljesítésében az úgynevezett "bionikus" modell adaptációja jelenthet áttörést.Bár a szabályozók intézkedései egyre több munkát okoznak a bankoknak, némely ezek közül lehetőséget is jelent egyszerre, ilyen például az EU-s, amely többek közt az ügyfelek adataihoz való hozzáférést könnyíti meg külsős szoftvereknek. Ez javíthatja a pénzintézetek szolgáltatásainak színvonalát, segítheti a keresztértékesítést és újabb bevételt generáló tevékenységeket hozhat létre.A szabályozás részleteiről itt írtunk:A "bionikus" modell lényegében három alappillérből áll:Így a digitális és fizikai értékesítési csatornákat is külön kezelik a pénzintézetek, pedig, főleg az olyan feltörekvő piacokon, mint Kína és Oroszország (ahol ugye a bevétel rohamos növekedését is várják a BCG tanácsadói).

az emberi kapcsolatok még mindig fontosak : világszerte a jelzáloghitelek 98%-át és a számlanyitások 74%-át még mindig személyesen intézik,

, számos banknak jelentősen visszaesnek az értékesítési számai, amint az értékesítés költségeit visszavágják.

A bionikus modell adaptációja: a pénzintézeteknek egy több csatornát egyszerre igénybevevő modellt kell használniuk, amelyben szoftveralapú igényfelmérést készítenek és a hagyományos fiókok mellett "önkiszolgáló" értékesítési csatornákat is üzemeltetnek.

Adatok és elemzések használata a szélesebb lefedettség érdekében: ez egyszerre abban is segít, hogy a pénzintézetek hirdetéseikkel valóban a célszegmenst találják meg és a költségoptimalizálásra is kiváló eszköz.

Digitális értékesítés: ezekkel az eszközökkel az értékesítés hatékonyságát és az ügyfélélményt is javítani lehet.

Változnak az ügyfelek, ideje a banknak is felvenni a lépést

Az ügyfeleknek fontos az árazás, de nemcsak ez alapján döntenek: személyre szabott és átlátható termékeket is akarnak.

Az ügyfél igényeinek felmérése : egy európai bank 15%-kal növelte a bevételeit azzal, hogy személyre szabható csomagokat kezdett el értékesíteni és termékportfóliókban kezdett gondolkodni.

: a pénzintézetek a piac változása szerint gyakran változtatják a termékeik árazását, ez pedig az értékesítési számokra is hatással lehet, az információs technológia javulásának köszönhetően viszont ki tudják számolni, hogy egyes múltbéli ármozgásokra hogy reagáltak az ügyfelek, ami segít a döntéshozatalban. A fix árazás felülvizsgálata: persze olyan területek is vannak (pl. számlavezetés), ahol lehet, hogy akár 10-20 évig sem módosítják egy ügyfél költségeit, ami a banknak veszteséget jelent. Ezeknek a felülvizsgálata javíthatja a pénzintézet bevételeit.

"Ügyfélút"

Az ügyfelek órákat tölthetnek a megfelelő termék kiválasztásával és még több órát a papírmunkával, pedig ezt is gyorsítani lehetne.

Azoknak a tranzakcióknak a priorizálása, amelyekkel a leginkább lehet költségeket csökkenteni, illetve a bevételeket növelni.

Az értékesítési folyamatot állandóan tesztelni és alakítani kell, és ha lehet, papírmentesíteni. Egy bank 30%-kal csökkentette utóbbival a kiadásait és az ügyfelektől is pozitív visszajelzéseket kaptak.

Az átalakításban mesterséges intelligenciának is ki kell vennie a részét.

Összességében, a BCG tanácsadói úgy vélik, hogy amelyik bank a fenti javaslatokat megtartja, akár 30%-kal is növelheti a működési nyereségét 2020-ra, nem is beszélve arról, hogy a Fintech-vállalatok térnyerése ellen is bebiztosítják magukat.

Már csak azért is szükség van a digitális csatornák korszerűsítésére, mert digitálisan érintkeznek először az ügyfelek a bankokkal az esetek 80%-ban, míg 2014-ben ez a szám még csak 60% volt. A fiókok bezárása és a személyzet kirúgása viszont egyedül nem megoldás a költséghatékony működésre, mert:A BCG tanácsadói szerint három módszere vannak annak, hogy a változó tech-környezetben is versenyképes maradjon egy "hagyományos" bank:Ahhoz, hogy ezeket az elvárásokat teljesíteni tudják, a pénzintézeteknek a szolgáltatásaikat értékalapúvá kell tenniük a következő három lépéssel:A banki termékek arra hivatottak, hogy az ügyfelek céljait teljesítsék: egy lakást, kocsit vehessenek vagy a gyerek tandíját fizetni tudják.A tanulmányból kiderül, hogy az. Átlagosan egy ügyfél 39 percet tölt egy hitel igénylésével (Magyarországon persze ez lényegesen hosszabb folyamat lehet), és az ügyfelek 80%-a ezt az időt még többnek érzi. Közben egy digitalizált pénzintézet 155%-kal több ügyfelet tud kiszolgálni teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottként.A BCG tanulmánya szerint, az "ügyfélút" rövidítésére pedig pár javaslatot adnak, többek közt: