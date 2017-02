Ha bejön a bankok lobbija, könnyebb lesz pénzt mosni Amerikában

A kifogásolt szabályozás a Gyanús Tevékenységi Jelentés (Suspicious Activity Report - SAR) névre hallgat, előírja a bankoknak, hogy jelentsék a hatóságoknak, ha azt gyanítják, hogy egy adott tranzakció egy bűnügyhöz köthető. A törvényt azért iktatták be elsősorban, hogy a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását kordában tudják tartani.

A The Clearing House nevű bankszövetség, amely többek közt a JP Morgant, a Bank of Americát és a Citigroupot is magában foglalja, már régóta kritizálja a jelenlegi szabályozást, már többször is kérték nyilvánosan a felülvizsgálatát. Reuters információi szerint most egy beadvánnyal készülnek a nagybankok, amit várhatóan a szenátushoz és a képviselőház pénzügyi testületéhez is eljuttatnak majd. Donald Trump, frissen beiktatott elnök hetekkel ezelőtt írt alá egy rendeletet, ami a banki szabályok felülvizsgálatát írta elő.A beadványban azt javasolja a bankszövetség, hogy ahelyett, hogy minden egyes tranzakciót, amely esetlegesen gyanús lehet, a hatóságoknak jelentenek, inkább. Ezzel a bűnügyekhez köthető tranzakciók kiszűrésének felelőssége átkerülne a bankoktól a hatóságokhoz. Emellett az ország bizonyos részein a hatóságok előírhatnák, hogy konkrétan milyen jellegű tranzakciókra figyeljenek a pénzintézetek, például a délnyugaton a bankok azokat a gyanús személyeket ellenőriznék, akik esetlegesen Mexikóba továbbíthatják az Egyesült Államokban drogüzleteken szerzett bevételüket.Többis kifizettek már a pénzintézetek a törvény beiktatása óta: az HSBC például 1,9 milliárd dollárt fizetett ki, amiért nem szúrt ki egy mexikói droghálózatot, a JP Morgan pedig 2,6 milliárd dollárt, mert nem ellenőrizte megfelelően Bernie Madoff, a világ legnagyobb piramisjáték szervezőjének gyanús tranzakcióit.Most már amiatt panaszkodnak a bankok, hogy túl sokat kell foglalkozniuk a jelentésekkel: több százezer beadványt készítenek el, mert félnek, hogy megbírságolja őket a felügyelet azért, mert figyelmen kívül hagynak egy bizonyos pénzmosási tevékenységet. 2016-ban közel egymillió SAR-jelentést készítettek el a pénzintézetek, 2013-ban ez a szám még csak 669 ezer volt. Az Egyesült Államok bankjainak a jelentések elkészítése körülbelül 8 milliárd dolláros plusz költséget okoz évente.