Halálspirál felé lök a készpénzhiány egy országot

Beteszem a pénzem a bankba és elméleti pénz lesz belőle. A bankszámlám azt mondja, hogy ott van, de valójában nincs. Ki tudom fizetni a helyi beszállítókat, de nem tudom kifizetni a külföldi beszállítókat

A jegybank szerint körülbelül 4 milliárd dollár van a gazdaságban, a zimbabwei iparszövetség szerint sokkal reálisabb a 100 millió dollár, ami körülbelül a minimálisan szükséges érték negyede lehet.

A gazdaság egy olyan helyzetben van, ami bármikor egy halálspirálba fordulhat át

- mondta Mohamed Salam, aki több kisboltot is üzemeltet Hararéban, az ország fővárosában a Bloomberg nek.A likviditási nyomás miatt a vállalatok nem tudják kifizetni a dolgozóikat készpénzben, sem a külföldi üzletfeleket, így körülbelül 3 millió ember vált "gazdasági számkivetetté". Tavaly a zimbabwei gazdaság 0,3 százalékot esett és idén várhatóan 2,5 százalékot fog az IMF adatai szerint.Zimbabwe nyolc éve hagyta el a saját devizáját és vette át a dollárt, megállítva ezzel a hiperinflációt, az erős dollár és a gyengülő gazdaság kombinációja azonban rossz hatással volt a külkereskedelembe, a készpénz pedig gyakorlatilag eltűnt az országból, ami arra késztette a jegybankot, hogy ügyfelenként 150 dollárban korlátozza a heti készpénzfelvételt.- mondta Steve Hanke, a John Hopkins University professzora, aki a zimbabwei hiperinflációval is részletesen foglalkozott. Szerinte Robert Mugabe, az ország 92 éves elnöke "inkompetens és korrupt, valamint hajlamos rossz gazdasági döntéseket hozni".A devizapiac gyengélkedése miatt az ország két legnagyobb cége, a Delta Corp és az Econet Wireless Zimbabwe is leállították a külföldi beszállítóknak való fizetést és az osztalékfizetést is tavaly. Több vállalat is van, amelyik hatalmas engedményeket ad a készpénzzel fizető vásárlóinak, vagy el sem fogad hitelkártyát.Zimbabwe gazdaságának teljesítménye egyébként feleződött 2000 óta, amikor Mugabe fegyveresei elvették a fehér telepesektől a farmjaikat és ezzel az export és a gazdasági termelés is jelentősen leromlott. A kormány a befektetőket is elijeszti az országtól azzal, hogy arra kényszeríti a vállalatokat, hogy többségében fekete tulajdonban legyenek.A kormány úgy akar megküzdeni a készpénzhiánnyal, hogy az African Export-Import Bank dollár-fedezett kötvényeit kezdte el osztogatni készpénz helyett, ezt viszont a legtöbb kisvállalkozás nem fogadja el, vagy ha el is fogadja, diszkont áron teszi ezt meg.