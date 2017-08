Hamarosan a bankok feje is hullhat a piramisjátékosok miatt

Az amerikai pénzügyminisztérium szabályozói szervét, az OCC-t kérte meg négy amerikai szenátusi képviselő arra, hogy büntessék meg azokat a bankokat, amelyek a '2000-es évek közepén Allen Stanfordnak segítettek pénzt tárolni és különféle tranzakciókat lebonyolítani.A politikusok úgy vélik, hogy ha sikerül megbüntetni komolyabban a bankokat, ez más piaci szereplőket is elrettent majd attól, hogy piramisjátékokban részt vegyenek - mondták ezt függetlenül attól, hogy akarva vagy akaratlanul vettek részt a sémában a pénzintézetek.Stanford egy nyolcmilliárd dolláros Ponzi-sémát működtetett, az ügyfeleivel azt hitette el, hogy certifikátokat vásárolnak. 110 évet kapotott érte a rácsok mögött a trükkös csaló.A károsultak egy része a mai napig nem kapta vissza a pénzét, most éppen texasi és kanadai bankokat perelnek, többek közt a TD Bank is hamarosan a bíróságon találhatja magát.