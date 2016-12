Háromszor lehetne megépíteni a 4-es metrót a Credit Suisse gigantikus bírságából

A hitelintézet 2,48 milliárd dollárt fog kifizetni a hatóságoknak büntetésként, valamint 2,8 milliárd dollárt azoknak a lakástulajdonosoknak és közösségeknek, amelyeket károsított az ingatlanpiaci összeomlás a válság alatt.Az amerikai igazságügyi minisztérium a Deutsche Bankot is megbüntette, nekik 7,2 milliárd dollárt kellett kifizetniük, részletesen erről itt írtunk:Peter Casanova, a Kepler Cheuvreux elemzője a bank részvényeinek vételét javasolja, szerinte ugyanis a vállalattal kapcsolatos legnagyobb bizonytalanság most eloszlott.Az Obama-kormány most igyekszik a Wall Street vállalataival kapcsolatos vizsgálatait gyorsan lezárni, péntekig összesen 46 milliárd dollárt hajtottak már be az Egyesült Államok pénzintézeteitől, amelyek a jelzálogkapcsolt eszközökkel csaltak. A legnagyobb bírságot a Bank of America fizette ki eddig, 16,7 milliárd dolláros értékben.

A Credit Suisse öt év alatt fizeti majd ki a bírságot, a harmadik negyedévben már 2,1 milliárd dollárnyi tartalékot képeztek a büntetések kifizetésére.Tidjane Thiam 6 milliárd svájci frankos tőkeemelést hajtott végre még 2015 végén és a vagyonkezelésről a befektetési bankolás felé mozdította át a vállalat fókuszát.A hírt a Credit Suisse részvényei 1 százalékos emelkedéssel reagálták le.