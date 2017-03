Hiába csökkent a jutalék, degeszre keresik magukat a bankok az állampapírokon

Az egyik legnépszerűbb lakossági állampapírt, a KKJ-t is érintette az ÁKK döntése , miszerint a korábbi 1%-ról 0,8%-ra csökkenti a forgalmazói jutalékot. Ezzel a lépéssel az ÁKK egyrészről valamelyest mérsékli az állampapírok megtakarítási piacon mutatkozó kiszorító hatását, másrészről vélhetően az adósságkezelőnek sincs már olyan nagy szüksége a jutalék formájában kifizetett extra prémiumra ahhoz, hogy felpörgessék a lakossági papírok értékesítését, miután az eddigi adatok szerint már az első két hónapban befolyt az idei évre tervezett értékesítési terv 70%-a.

Tavaly a KKJ-kból 2650,4 milliárd forintot adtak el a bankok, ebből az akkori 1%-os jutalék miatt 26,5 milliárdot tehettek zsebre. Idén februárig pedig már közel 750 milliárdnyi KKJ-t értékesítettek a hazai bankok a Világgazdaság adatai szerint, ami 6 milliárdos bevételt jelent a bankoknak, tehát az első két hónapban megkeresték a tavalyi teljes évi jutalék csaknem negyedét a bankok. Az FKJ értékesítése is jó úton halad a bankoknál, miután idén már több mint egymilliárdot kerestek a papírok értékesítésén.A hosszabb lejáratú kötvényekből a PMÁK is jól fogyott, az idén februárban lezárt 3 és 5 éves sorozatokból összesen több mint 440 milliárd forintnyi értékben folyt be pénz, ami közel 4,5 milliárdos jutalékot jelenthet a forgalmazóknak.