Időben lekapcsolta az MNB a König Bankot

nem azonosított olyan bizonyítékot, amely szerint a társaság ténylegesen üzleti kapcsolatot létesített volna valamely érdeklődővel.

A jegybank 2016 augusztusában, piacfelügyeleti vizsgálata megkezdésekor ideiglenes intézkedésként már megtiltotta a jogosulatlan tevékenység végzését a társaságnak, s annak adatait megjelenítette honlapjának a tevékenységi engedéllyel nem rendelkező társaságokat felsoroló Figyelmeztetések menüpontjában is.A König Bank megalapítását követő gyors jegybanki fellépésnek és a nyilvánosság tájékoztatásának is köszönhetően az MNB a most lezárt piacfelügyeleti eljárásábanA König Bank a feltártak szerint azonban megkezdte banki működését, noha erre nem rendelkezett jegybanki engedéllyel vagy regisztrációval. Azután, hogy az MNB törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett az ügyben, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága is intézkedést hozott a társasággal szemben.Az MNB szerint alapvető fontosságú, hogy a befektetők üzletkötés előtt tájékozódjanak a jegybanknál egy-egy szolgáltató működésének jogszabályszerűségéről, s maguk is tájékoztassák az MNB-t egy-egy új gyanús piaci szereplő megjelenéséről, tevékenységéről. A jegybank saját adatai, a társhatóságoktól és az ügyfelektől kapott információk mellett folyamatos médiareklám-figyelést is végez, egyebek közt a jogosulatlan piaci szereplők kiszűrésére, szükség esetén piacfelügyeleti eljárás megindítására. A végleges adatok szerint az MNB tavaly 44 piacfelügyeleti határozatot hozott, közel 3,9 milliárd forint bírságot kiszabva (szemben a 2015-ben lezárt 15 határozattal és mintegy 1 milliárd forint bírsággal.)