Ilyen meglepetésre nem számított a piac

A rekord profitszámnak köszönhetően a Royal Bank of Scotland három éve most először tudott féléves szinten pozitív eredményről beszámolni, és ez volt a második legjobb féléves eredményük a pénzügyi válság óta. Ettől még éves szinten pozitív eredményről már 2007 óta nem tud beszámolni a bank, amely a pénzügyi válság miatt még állami mentőcsomagot is kapott.Múlt hónapban a banknak 5,5 milliárd dolláros büntetést kellett kifizetnie az amerikai hatóságoknak a jelzálogfedezetű értékpapírok szabálytalan értékesítése miatt. A vád szerint az RBS a pénzügyi válság előtt 32 milliárd dollár értékben értékesített ilyen értékpapírokat.A bank a gyorsjelentési számok közzétételekor beszélt arról is, hogy tárgyalásokat folytatnak a hollandokkal arról, hogy a Brexitet követően Amszterdamban alakítsák ki új EU-s központjukat. Elmondásuk szerint nagyjából 150 embert költöztetnek majd át az Egyesült Királyságból Hollandiába.