Készül Trumpék nagy Wall Street-i dobása, szivárognak a részletek

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke múlt pénteken írt alá egy szimbolikus rendeletet, amely előírta a bankokra nehezedő szabályozói nyomás csökkentését, amely szerinte és a Dodd-Frank törvény kritikusai szerint a hitelezést hátráltatja. Az Obama-kormány 2010-ben léptette életbe a bankok működését és a fogyasztóvédelmet is szabályozó Dodd-Frank törvényt, amelyet a válság újabb kirobbanásának elkerülésére hívtak életre.Jeb Hensarling, az FSC elnökének tervei szerint - amelyről a Reuters számolt be -, az Egyesült Államok bankjait kevésbé felügyelnék szigorúan, a startupok pedig könnyebben találhatnának maguknak befektetőket.(Consumer Financial Protection Bureau - CFPB), amely a politikus szerint egy "zsivány" hivatal. A CFPB-t egyébként azért hozták létre, hogy a jelzálogpiaci, diákhitel-piaci és egyéb pénzügyi csalásoktól megvédje az ügyfeleket. A tervezet többek közt. Jelenleg a CFPB igazgatója független és fix hivatali ideje van.A tervezett szabályozás emellettKorábban szó volt arról is, hogy a tervezet, ami megtiltja a bankoknak, hogy egyes spekulatív befektetési termékekbe fektessenek, de a legújabb változatbanHensarling tervezetét, amit "Pénzügyi Választás Törvénynek" (Financial Choice Act) neveztek el, várhatóan pár héten belül viszik a szenátus elé, ahol 52 republikánus ül, de 60 szavazat kell ahhoz, hogtöby a tervezetet teljes egészében el is fogadják. A demokraták viszont többnyire támogatják a CFPB eddigi hatáskörének fenntartását.A bankpiaci szereplők pozitívan reagáltak eddig a tervezetre, persze hozzátették, hogy a folyamat még nagyon az elején van.- kommentálta a tervezetet Paul Merski, az egyik közösségi banki érdekvédelmi szervezet képviselője.- mondta James Ballentine, az amerikai bankszövetség képviselője a hírügynökségnek.Persze a szabályozás még mindig nem enyhít annyira a bankokra nehezedő terhen, mint azt ők szeretnék, a nagybankokat terhelő bürokrácia például csak akkor csökkenne, hogyha a tőkeáttételi mutatójukat 10% fölött tartják. Ez pedig olyan plusz kiadásokat okozhat nekik, hogy előfordulhat, hogy inkább tűrik a szabályokat továbbra is, erről a helyzetről itt írtunk:Közben a Bloomberg arról számol be, hogy egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a republikánusok az amerikai jegybankra (Fed) az éves stressztesztjeik miatt - vagyis amiatt, hogy tesztelik, hogy az ország bankjai egy komoly gazdasági válságot hogy tudnának átvészelni.Pat Toomey szenátor Jeb Hensarling kollégájánál kegyetlenebbül járna el a stressztesztekkel: ő arra kérte Janet Yellen jegybankelnököt, hogymivel szerinte ezek rontják a hitelezést, fölösleges költségekkel terhelik a bankokat és gátolják a gazdasági növekedést.- írja Toomey Yellennek küldött levelében.Toomey szeretné azt is, hogy ha a jegybankelnök egyetlen új szabályt sem hozna létre, amíg a pénzügyminisztérium nem teljesíti a szabályozások felülvizsgálatát, amelyet Donald Trump múlt pénteken elrendelt.