Kiárulják az egyik elszigetelt kommunista ország bankjait

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Megemeljük a plafont és bővítjük a tőkepiacot is. Még idén megpróbáljuk ezt véghez vinni

- mondta a Bloomberg nek a vietnami miniszterelnök, Nguyen Xuan Phuc.Vietnam bankjaiban külföldi befektetők pénzintézetenként. Most a korlátot elsősorban azért akarja a kormány emelni, mert az állami cégeknek nyújtottPhuc nem tisztázta, mennyire akarják a plafont növelni, de utalt arra, hogy. Az OceanBankkal példálózott, amelyet a vietnami állami bank 2015-ben vásárolt fel, viszont az intézmény azóta is gyengélkedik és ezért az állam meg akar válni tőle. Azt mondta, hogy ha vannak olyan külföldi befektetők, akik az alulteljesítő bankokat megvennék, teljes egészében hajlandók tőlük megválni.A hírre Vietnam bankrészvényei emelkedéssel reagáltak.Az ország gazdaságát figyelő elemzők szerint nagyon jó hír a lépés, Vietnam hatalmas nem teljesítő hitelállományát ugyanis ezzel orvosolni lehetne., az állam már egy mentőalappal próbál segíteni a helyzeten, amellyel ezt az értéket már 2,5 százalékkal csökkenteni tudták.A miniszterelnök egyébként több piacbarát lépést is megtett, mióta áprilisban átvette a posztot,. Többek közt a szabadalmi jogokat is szabályozta, adókedvezményeket vezetett be egyes cégekre, valamint javította az ország infrastruktúráját is.