Kutyaszorítóba kerültek a kínai bankok

A kínai bankokat kutyaszorítóba kényszerítették a hatóságok: növelik a rövidtávú jegybanki források költségeit, a bankok által felszámított benchmark kamatokat viszont nem módosították már 2015 óta.

Így az ázsiai ország pénzintézetei nem tudnak mit tenni azon kívül, hogy elnyelik az így keletkező többletköltséget. A hézag a háromhavi sanghaji bankközi kamatok és az éves jegybanki hitel kamatai közt, ami a legalacsonyabb érték 2011 júliusa óta.A kínai jegybank (PBOC) még augusztusban kezdte el növelni a jegybanki források kamatait, ezzel a pénzügyi piacon lévő túlzott adósságot akarták csökkenteni, az intézkedés eredményeképpen pedig a kötvényhozamok is növekedésnek indultak. Bár elvileg a hitelintézeteknek van lehetőségük egyénileg is meghatározni, hogy milyen kamatokkal hiteleznek, a gyakorlatban ez nem egészen így működik. 2015 végén, amikor Kína liberalizálta a kamatokat,A japán Bank of Tokyao-Mitsubishi UFJ (China) elemzője szerint a rövidtávú hitelezés költségei nőnek,. Meg kell emészteniük a rövidtávú finanszírozási költségek emelkedését és nem tudják ráterhelni az ügyfelekre a hitelkamatok növelésén keresztül, amelyeket gyakorlatilag a PBOC benchmarkja határoz meg.A szigorítás ráadásul pont rosszkor jön a kínai bankoknak, amelyeknek a profitja a legalacsonyabb növekedést produkálja az évtizedben, a rossz hitelállományuk pedig egyre inkább nő. A tőzsdére bevezetett kínai bankok kombinált nettó eredménye idén mindössze 1,5%-ot emelkedhet a Bank of Communications becslése szerint.Kína legnagyobb bankjainak - ez az Industrial and Commercial Bank of China, a China Construction Bank és az Agricultural Bank of China - részvényeinek árfolyama a könyv szerinti értékük 0,9-szorosán kereskedik most átlagosan a Bloomberg adatai szerint.Legrosszabbul egyébként nem a nagybankok járnak, hiszen a vállalati és háztartási betétek 40%-át mindössze öt bank tartja kézben, a kisebb pénzintézetek viszont sokkal jobban rá vannak utalva a bankközi forrásokra.