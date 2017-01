Légből kapott számokkal rondíthatnak bele az olasz bankmentésbe

Ahhoz, hogy a világ legöregebb bankja teljesíteni tudja a 8 százalékos elvárást, a teljes tőkemutatót 11,5 százalékra kell feldolgozni, ehhez pedig 8,8 milliárd eurós elmaradásban vannak.

Az olasz jegybank szerint az EKB arra utasította a Monte dei Paschit, hogy a legjobb minőségű, CET1-típusú tőkéjüket emeljék fel a kockázatokkal súlyozott eszközállományuk; a stressztesztekben szereplő ellenséges gazdasági környezetben ezzel a biztonsági elemmel kell rendelkezniük. Ez jóval a hivatalosan elvárt 4,5 százalékos érték fölött van, a tavalyi stresszteszten ráadásul még csak elbukni sem lehetett. 2014-ben pedig még 5,5 százalékos CET1-mutató tartására kötelezték a pénzintézeteket.A stresszteszteken a Monte Paschi teljesített a legrosszabbul,, ezt követte az Allied Irish Banks Plc, 4,3 százalékkal. Az olasz kormány most meg akarja menteni a Monte Paschit. Az EU szabályai szerint kaphatnak állami segítséget a bankok akkor is, ha még nem váltak fizetésképtelenné abban az esetben, ha a stressztesztet nem tudják teljesíteni, de mivelJohn Raymond, a CreditSights európai bankelemzője szerint még számos magyarázattal tartozik az EKB. Szerinte aA CET1-hiányt, ebből 4,2 milliárdot az alárendelt kötvények részvénnyé alakításából szereznek majd meg, a maradékot pedig kipótolja az állami mentőcsomag az olasz jegybank szerint.Egy ügyhöz közelálló bloomberges forrás szerint aHa a 8 százalékos elvárást kiterjesztenék más bankokra is, nem biztos, hogy a Monte Paschi lenne az egyetlen, amelynek tőkét kellene emelnie: a Deutsche Bank 7,8 százalékos, az UniCredit 7,1 százalékos CET1- mutatóval rendelkezik, míg a Barclays 7,3, a Société Générale pedig 7,5 százalékot tud felmutatni.Az EKB szerint a Monte Paschi "megelőző" feltőkésítésének célja az lesz, hogy biztosítsák a bank tőkekövetelményeknek való megfelelését és azt, hogy fizetésképes.A CreditSights elemzője szerint azzal is lehet érvelni, hogy a Monte Paschi esetében nagy a stressztesztekben szereplő hátrányos forgatókönyv megvalósulási esélye, míg a többi pénzintézetnél nem az. Közben viszont azt szajkózzák, hogy a pénzintézet teljesíti a tőkekövetelményeket és szolvens. Emiatt az Európai Bizottság (EB) és Olaszország is támadhatja az EKB tőkekövetelményeit, az EB az olaszokkal karöltve dolgozik jelenleg azon, hogy a bankmentést az EU-s szabályokkal összhangba helyezze.